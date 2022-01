La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha pedido a la presidenta de Govern, Francina Armengol que llame a su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para pactar un modelo de financiación alternativo al de las comunidades que representan a la España que se vacía. La líder de los 'populares' cree que Armengol ha errado al buscar como socios en esta negociación al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, y al presidente valenciano, Ximo Puig, cuando debería alinearse con comunidades como Madrid, con los mismos intereses que Baleares.

«Armengol no ha seleccionado bien a sus socios para ir a este debate porque los elige por intereses partidistas frente a los intereses objetivos que necesita una comunidad como Baleares», ha señalado Prohens.

La presidenta del PP ha tendido la mano a Armengol para defender los intereses de la comunidad, pero ha emplazado a la presidenta a que se plante ante Pedro Sánchez en defensa de la autonomía fiscal de las comunidades frente al intento recentralizador de la ministra María Jesús Montero. Prohens ha pedido a la presidenta «que se plante» ante la armonización fiscal que pretende la ministra Montero, como han hecho Murcia, Andalucía y Madrid. «Eso sería un ataque directo a la autonomía de Baleares y una medida recentralizadora por parte de aquellos que, como Armengol, se llena la boca de federalismo», ha dicho.

Prohens ha destacado que en Baleares existe un amplio consenso ante el sistema de financiación, ha pedido a Armengol que no se eche atrás, como pasó con el REB, y no «traicione» el consenso social y político que hay en las Islas. «Le pedimos que no vuelva a agachar la cabeza ante Pedro Sánchez», ha dicho.

La propuesta de financiación que defiende el PP coincide en esencia con la que plantea el Govern: que se tenga en cuenta la España que se llena, que se incluya la población flotante, que se respete el principio de ordinalidad para que quien más recaude no sea quien menos recibe y que se respete la autonomía fiscal de la comunidades. La consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, recibe este miércoles a los 'populares' para conocer sus propuestas.