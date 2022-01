Salut deja de citar a toda la clase para hacerse test si se registran positivos

Vuelve el colegio y todavía no se conocen muy bien los protocolos actualizados para afrontar los contagios por COVID. Ya se sabe que a partir de cinco positivos en una misma clase ésta deberá cuarentenarse durante siete días, sin embargo ya no es necesario que todos los alumnos acudan a hacerse un test de antígenos, por lo que dejarán de verse las colas escolares en el dispositivo de Son Dureta que se registraron los días previos a las vacaciones de Navidad.

«La nueva variante ha cambiado las cosas y para poder garantizar la presencialidad, si no hay brote no se cuarentena. Además, sólo se llamará para hacer una prueba diagnóstica a los niños más vulnerables, no a toda la clase», explicó la consellera de Salut, Patricia Gómez. Son declaraciones hechas durante una nueva visita al espai Francesc Quetglas, situado en la rotonda de Ikea, donde, desde el pasado viernes se puede llevar a vacunar a los niños en horario de tarde o fin de semana, mientras que los adultos pueden acudir por las mañanas.

Balears es la comunidad donde la vuelta al colegio se ha hecho con menor porcentaje de escolares vacunados de primera dosis, de entre 5 a 11 años. Desde que la semana pasada se abriera la citación para la franja de 5 a 8, este indicador ha crecido hasta el 21,5 %. «Creemos que recuperaremos el ritmo después de las vacaciones de Navidad», aseguró Gómez. Otro de los problemas con los que se enfrenta la ciudadanía es el retraso en las notificaciones de los positivos tras hacerse una prueba diagnóstica por la vía ordinaria. «Hemos tenido un volumen de casos diarios muy elevado lo que ha afectado la carga informática. Han tardado pero al final el ciudadano recibe el resultado por SMS», explicó la directora asistencial del IB-Salut, Eugenia Carandell. La previsión es que esta misma semana se vaya solucionando la saturación burocrática sanitaria con, al menos, un «cambio importante» como será sumar al proceso la intervención de las farmacias. En pocos días las boticas podrán validar los test de antígenos para solicitar bajas laborales, uno de los principales atascos del sistema.