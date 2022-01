La inflación está disparada y amenaza a los bancos centrales con tener en cuenta la posibilidad de encarecer el precio del dinero para controlarla. Ello supondría, entre otras cosas, una subida del Euribor, que daría lugar al fin de las hipotecas baratas.

Pau A. Monserrat, miembro del CES y profesor de la UIB, explica que «hipotecas baratas seguirá habiendo, otra cosa es que los intereses suban ligeramente. En todo caso, no creo que 2022 sea el año de las hipotecas más caras».

«Lo que sí es cierto es que si el crecimiento económico post-pandémico sigue siendo tan débil e inestable, los bancos pueden restringir aún más la concesión de hipotecas, exigiendo más ahorros y descartando los perfiles cuyo sector sufra más los estragos de la post-pandemia», añade.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, se expresa en términos similares. «Los niveles tan bajos del Euribor actuales no deberían ser normales, ni son buenos para la economía. Aún así, con estas subidas todavía veremos hipotecas baratas durante un tiempo».

Preguntado por si cree que los bancos centrales van a subir los tipos de interés, Langa responde que «hay diferentes expectativas en bancos centrales. El Banco de Noruega ya lo ha subido, le seguirá el Banco de Inglaterra, y no tardará mucho. La Reserva Federal americana parece que pondrá un calendario y los veríamos a finales del año que viene y el más lento es el Banco Central Europeo. Ahora bien, lo realmente importante son los tipos reales: deuda pública y Euribor y estos están subiendo».

Langa precisa que «un efecto de la subida de tipos de interés sí es enfriar el consumo, pero si la subida es acorde a la economía, no debería afectar. El descenso del consumo debería provocar un freno a la alta inflación y, por lo tanto, una cosa debería compensar a la otra».

Respecto a si tendremos que volver a estar pendientes de las primas de riesgo, el director de Corredordefondos.com considera que «especialmente de nuestros acreedores que nos refinanciarán cada vez más caro, lo que hará que más parte del presupuesto vaya para pagar intereses, no podamos amortizar deuda y se cree un problema muy serio. Es un problema que estará sobre la mesa pero no a corto plazo».

Repercusión en la economía familiar

El encarecimiento de las hipotecas tendría una repercusión directa en las economías de las familias. «La subida del Euribor afectaría a todas las familias con préstamos a tipo de interés variable. Aún así, la subida de cuotas no son altas: incluso subiendo el Euribor, ahora está tan bajo que el impacto en cuotas es muy limitado».

Langa advierte que sí «podría provocar un incremento de morosidad, si sigue subiendo durante años o bien la subida es más rápida de la esperada. Si hay familias que no pueden asumir una subida del Euribor tan baja como la actual es que o no planificaron bien sus finanzas familiares o la situación económica se les ha girado por completo».

Por su parte, Monserrat prevé que «la morosidad empresarial aumentará a medida que se eliminen las ayudas de los ERTE, al igual que muchas familias tendrán caídas de ingresos al no reactivarse su empleo». Por ello, «temo un aumento relevante de la morosidad, no tan agudo como para suponer un peligro para la solvencia bancaria, pero sí muy duro para las empresas y familias que no se puedan recuperar».