La vuelta al cole en Mallorca después de las vacaciones de Navidad viene acompañada de una mayor flexibilización de las cuarentenas por casos positivos en las aulas. Este próximo lunes, 10 de enero, los niños y niñas volverán a las escuelas con una total presencialidad. Un regreso a las aulas que se produce en plena explosión de contagios de covid y con la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes en la franja de edad de menores de 16 años a 1.848,4 casos.

La mascarilla será obligatoria desde los seis años incluso en el recreo y los servicios de limpieza se emplearán todavía más a fondo con las ventanas abiertas durante más horas. El cambio más notable tras las vacaciones está en las cuarentenas para los alumnos de Infantil y Primaria. Los centros escolares solo tendrán que hacer cuarentena cuando haya cinco alumnos o más con infección activa en un aula o el 20 % de los alumnos de una clase o más, pero se mantiene el protocolo para población general, que es de siete días para contactos estrechos sin pauta completa. Es decir, hasta ahora una clase de Educación Infantil, en la que no están vacunados al completo la mayoría de alumnos, si había un positivo se aislaba a todo el grupo. A partir de ahora, ya no se aislará al grupo si no hay más de cinco contagios a la vez en la misma clase.

En el caso de secundaria, Formación Profesional o bachillerato se aísla al estudiante contagiado y a sus contactos más estrechos o a compañeros que tengan síntomas compatibles con la covid y no estén vacunados. A ellos se les aplica la medida para la población en general aprobada el 30 de diciembre que ha rebajado las cuarentenas de 10 a 7 días para casos de positivos leves o asintomáticos. Estas nuevas medidas buscan garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención. La menor virulencia de ómicron, acompañada del avance de la vacunación infantil durante las Navidades, ha hecho descartar a las autoridades medidas más restrictivas de cara al segundo trimestre.

Por su parte, los docentes afronta la vuelta a las aulas con incertidumbre. «Creo que nos vamos a encontrar como en los últimos días de clase, con muchos positivos tanto de alumnos como de maestros. Considero que se deberían haber hecho pruebas antes de volver el día 10 a las aulas, así como se las hacen a los sanitarios a la vuelta de vacaciones», explica Carolina Alcaraz, docente en las Islas. Y añade: «Cada vez que se confina un aula el equipo directivo debe realizar muchos trámites y documentación, que se podrían agilizar si todos los centros dispusieran de un administrativo».

En este sentido, desde los sindicatos Anpe y Stei, así como la asociación de padres y madres FAPA Mallorca aplauden la vuelta presencial a la aulas pero reclaman más recursos y apoyos para cubrir los confinamientos y evitar contagios ante esta sexta ola. «La presencialidad garantiza que la educación no baje de los mínimos aceptables, al tiempo que permite a los niños y jóvenes vivir una cierta socialización, imprescindible para su salud mental y emocional», recuerdan FAPA en una nota.

Para afrontar este segundo trimestre en las escuelas, el sindicato Anpe reclama la «tercera dosis de la vacuna voluntaria y anticipada por los docentes, más espacios, menos ratios, más profesorado y el incremento de las medidas higiénicas».