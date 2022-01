El comité de seguimiento de la COVID de Son Espases ha decido este jueves que aquellos pacientes ya ingresados en unidades de hospitalización por un motivo diferente a esta enfermedad pero que la positivizan de forma asintomática o leve, se queden en la misma habitación y a cargo de sus facultativos y enfermeras. Según Son Espases, la medida es imprescindible para afrontar la atención en el resto de plantas COVID y aseguran que, en caso de que los pacientes empeoren, sí se les trasladará.

La reacción de los sindicatos sanitarios no ha tardado en llegar. SATSE, Usae, Sindicato Médico, CCOO, UGT, Stei y Csif ya han solicitado por escrito el cese de plantas mixtas por el riesgo que supone para los trabajadores. «Implica más trabajo y el hecho de estar quitándose constantemente los equipos de protección individual hace crecer el riesgo a contagio. Nos parece una irresponsabilidad exponer a los trabajadores cuando se disponen de plantas específicas donde se definen circuitos para ellos», advierte Erlina Vijande, del sindicato de enfermería del hospital. «En las plantas COVID no hay tránsito, ni familiares, ni celadores con pacientes de otras especialidades», explica, pero no así en las plantas ordinarias.

Cabe recordar que un estudio demostró que es más fácil contagiarse en los pasillos hospitalarios de las plantas COVID que en las que no lo son. El sindicato espera que la gerencia de Son Espases entre en razón visto el peligro añadido de contagio a una plantilla entre la que la variante ómicron está haciendo estragos. Por otra parte, advierte Vijande, «con este método será imposible saber cuántos pacientes con COVID están ingresados más allá de las plantas oficiales».