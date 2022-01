Decepción empresarial al retrasarse los viajes del Imserso hasta marzo

Hoteleros, agencias de viajes, transportistas, aerolíneas y la oferta de actividades turísticas de las Islas critican el retraso de los viajes de la tercera edad del Imserso, pese al anuncio del Gobierno de que iba a estar operativo en diciembre. El Imserso reconoce que hasta finales de febrero o principios de marzo no llegarán los primeros turistas senior subvencionados por el Gobierno a Balears. La patronal de las agencias de viajes Aviba, que preside Francesc Mulet, critica a los gestores del programa por su estrategia a la hora de poner en venta las plazas asignadas a Balears.

«El inicio de ventas se produjo el pasado 14 de diciembre, pero el número de plazas que se comercializaron distan mucho de las programadas. No sabemos qué ha pasado, pero el retraso del programa perjudica a todos los operadores que participan», indica el presidente de Aviba, Francesc Mulet. El presidente de la Asociación de Transporte Discrecional y de la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT), Rafael Roig, muestra también su descontento por lo que está pasando: «Nos indican que hasta finales de febrero no comenzará el programa de la tercera edad y esto nos perjudica de manera especial, más en un final de temporada turística 2021 marcada por las cepas de la pandemia. No entendemos el retraso y veremos cómo se comporta en las Islas».

Roig, al igual que el resto de patronales turísticas, critican que el Gobierno central haya dilatado hasta el último momento el inicio de la venta del programa. Las aerolíneas que colaboran con el programa, caso de Iberia Express, Vueling y Air Europa, siguen sin saber la programación de vuelos y las reservas que tienen que formalizar los gestores del programa del Imserso 2021-2022, que son Mundiplan y Turismo Social (Ávoris).

La patronal de actividades turísticas, que se beneficia de las excursiones que contratan los turistas de la tercera edad, también se han visto perjudicados por este retraso. La queja fundamental es que las empresas están en mínimos al estar en plena temporada baja y la falta de información no les ha beneficiado para tener abiertas actividades. El turismo del Imserso en los años previos a la pandemia siempre había alargado unos meses la apertura de este tipo de empresas, circunstancia que no ha sucedido en esta ocasión por el retraso en la adjudicación del programa de vacaciones de la tercera edad, en su comercialización y que no se sabe bien la fecha exacta de su comienzo.

Hoteleros de Mallorca y Eivissa que siempre han colaborado con el Imserso se han visto obligados a cancelar contratos por no haberse respetado la puesta en marcha del programa. La caída en picado de la demanda extranjera por las restricciones impuestas desde noviembre por la evolución de la pandemia en los principales mercados emisores, también ha afectado al turismo español. Nadie sabe cuándo realmente se iniciarán, de ahí la decepción empresarial existente en estos momentos en gran parte del sector turístico balear.