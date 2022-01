La pandemia de la COVID-19 cumplirá dos años el próximo mes de marzo y en este tiempo Baleares ya ha sufrido seis olas. Durante estos 20 meses han cambiado muchas cosas y una de ellas es el perfil de las personas ingresadas en la UCI. El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut, Paco Albertí, ha explicado que en la primera ola de la pandemia, que tuvo lugar en la primavera de 2020, todos los pacientes que estaban en las unidades de críticos eran no vacunados, ya que en aquellos momentos no había suero protector. Por lo general, se trataba de personas mayores de 60 años, que presentaban varias patologías crónicas a la vez; la obesidad también era muy habitual. Cabe destacar que muchos de ellos necesitaban ser intubados y tener respiración mecánica; el tiempo medio de estancia era superior a los 20 días.

En la sexta ola de la pandemia, el 60-70 por ciento de las personas que se encuentran en la UCI no están inoculadas. Otra diferencia es que la estancia media se ha reducido y ahora es de 17 días. También es muy importante que ha bajado la edad de los ingresados en la UCI; ahora suelen tener entre 40 y 60 años, y no estar vacunados; y entre 60 y 75 años. Además, hay menos pacientes intubados y con respiración mecánica. Aunque los tratamientos que se utilizan son los mismos, Albertí ha precisado que ahora se pueden utilizar mejor, ya que la experiencia ha permitido tener un mayor conocimiento; se suelen emplear corticoides, antivirales, etc. Los tratamientos orales antivirales aún no están autorizados; se espera que puedan estarlo para la primavera.

Entre la quinta y la sexta ola también ha habido variaciones entre los enfermos con coronavirus que ingresan en las unidades de críticos. El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut ha subrayado que la principal es que hay menos personas que necesitan ventilación mecánica. Aunque aún no se ha llegado al pico de la sexta ola, hasta el momento no ha habido tantos pacientes en la unidad de críticos como en la quinta, cuando se llegó a los 92; hasta ahora la cifra máxima son los 72 notificados este pasado miércoles. Sólo un de ellos está contagiado de ómicron.

Albertí ha argumentado que una de las claves que explican estas diferencias es la vacuna, que «está protegiendo de una manera brutal». Las personas inoculadas tienen menos riesgo de contagiarse, pero la mayor protección que ofrece la vacuna es que la enfermedad no sea tan grave, en el caso de llegar a infectarse. De ahí que se haya reducido el número de ingresos en la UCI, así como el tiempo de estancia y la edad de sus ocupantes.

Diferencias entre los pacientes de planta

Los enfermos que han sido ingresados en las plantas de los hospitales de las Islas también han experimentado diferencias entre la primera y la sexta ola de la pandemia. El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut ha señalado que en la primera ola de la pandemia el perfil de los usuarios de planta era muy similar al de los que se encontraban en la UCI, aunque presentaban menos comorbilidades; estos pacientes estaban unos 15 días ingresados. En la sexta ola se ha reducido el tiempo de estancia. En este punto, Albertí ha lamentado que muchas de las personas que ingresan en planta no están vacunadas; suelen tener entre 35 y 50 años. Entre los inoculados se incrementa la edad de las personas que tienen que ingresar en planta y suelen tener más de 60 años. Los tratamientos que se emplean son los mismos (oxígeno, corticoides, antivirales, corticoides...), pero «ahora están más afinados».

La vacuna y la menor virulencia de ómicron (hasta el momento) están motivando que haya menos personas en planta que en la quinta ola; su pico fue de unos 350; mientras que ahora hay 263, pero se prevé que suba.