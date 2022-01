Los Reyes Magos ya han pasado por Palma. La ciudad ha vivido una de las tardes más mágicas del año. Puntuales como un reloj, a las 18 horas sus Majestades de Oriente han desembarcado en el Moll Vell desde el buque Rafael Verdera. Acto seguido Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos por el alcalde de Palma, José Hila, y han leído un pregón para todos los niños de Palma. A continuación ha comenzado el desfile, presencial por primera vez desde que comenzó la pandemia. El recorrido se ha ampliado para evitar la masificación de ciudadanos, se ha solicitado que se aumentara la distancia de seguridad entre los espectadores, no ha habido el tradicional lanzamiento de caramelos y el uso de la mascarilla es obligatorio.

Las primeras carrozas y comparsas llegaron a la Plaza de la Reina, al ritmo de la música en directo, en olor de multitudes. El público, entregado. «Los Reyes Magos han llegado». Es la frase que más ha sonado este jueves. Las caras de los más pequeños, inolvidables. Incluso la de algunos padres, que ha podido escuchar canciones que solo ellos conocían, como 'Neverending story', de Limahl, para la famosa película de los 80, que adapta la novela 'La historia interminable, de Michael Ende.

La comitiva real llegó a la Plaza Joan Carles I a ritmo de la batucada. La lluvia, por suerte, no estuvo presente durante toda la Cabalgata, que se ha desarrollado de la forma habitual y sin incidentes. Los beneficiados son los niños, que han disfrutado de una tarde de música, color, sorpresas y mucha magia. Unas gotas de esperanza entre tanto contagio y malas noticias. Melchor, Gaspar y sus espectaculares carrozas han sido las delicias de los más pequeños de Palma. Bailarines de oriente y con atuendos africanos danzan durante este desfile. Un espectáculo de luz y color. Lo mismo ha sucedido con Baltasar. ¿Cuál será el preferido de los niños?

Detalle del traje de uno de los bailarines. FOTO: Teresa Ayuga

Hombres y mujeres con zancos arrastraban consigo una carroza cargada de regalos, y algunas también con carbón. Los niños no pueden ni creérselo. Y los tambores siempre presentes. Los ánimos no han decaído en ningún momento, ni entre los bailarines ni los espectadores. La que sí se deja ver es la fábrica de carbón, la más temida por los niños la mañana del 6 de enero. ¿Habré sido bueno? ¿Recibiré mis regalos o solo carbón? ¿Se come?

La fábrica de carbón. ¿Quién se ha portado mal? FOTO: Julián Aguirre

La Cabalgata ha seguido su curso atravesando Vía Alemania. Luego ha continuado por Vía Roma, calle Bisbe Campins, Rubén Darío, Passeig Mallorca y Jaume III para volver a terminar en el Passeig des Born. Una vez allí, los Reyes han sido recibidos en el Casal Solleric, donde han saludado, pero sin ningún tipo de actuación musical o lúdica debido al aumento de contagios en Baleares.