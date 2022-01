La variante delta de la COVID-19 está copando las UCI de los hospitales de Baleares. El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut, Paco Albertí, ha precisado que de los 72 pacientes que actualmente se encuentran ingresados en las unidades de críticos sólo uno tiene ómicron; está en el hospital de Inca. El 98,62 por ciento restante tienen delta. En planta también es mayoritaria esta última variante, aunque no de una forma tan abultada; tienen delta el 85 por ciento de los enfermos ingresados.

El subdirector de Atenció Hospitalària del IB-Salut ha precisado que aún es pronto para poder asegurar que las personas contagiados con ómicron necesitan ingresar menos en el hospital, ya que no ha transcurrido el tiempo suficiente. No obstante, sí ha señalado que si se observa lo que ha ocurrido en otros países en los que esta nueva variante lleva más tiempo, como Sudáfrica, se puede sostener que ómicron es menos virulenta. No obstante, Albertí ha insistido en que hay que tener mucha cautela y esperar a que pasen unos días.

Actualmente se está produciendo el cambio de cepa y se espera que la próxima semana todos los contagios que se registren en los hospitales de las Islas sean de ómicron. La nueva variante ya es la responsable del 67,7 por ciento de los contagios por COVID-19 y este porcentaje irá a más, ya que el 82 por ciento de los casos analizados este pasado lunes en el Hospital Son Espases ya eran de ómicron.

Algunos expertos sostienen que la mitad de los contagiados con ómicron son asintomáticos. Albertí ha precisado que no tiene la cifra exacta, pero la ve posible. Los especialistas también sostienen que la nueva variante es menos virulenta con las personas vacunadas contra la COVID-19. En este punto, cabe precisar que la futura vacuna española contra la COVID, en la que trabajan los laboratorios Hipra con sede en Amer (Girona), presenta buenos resultados frente a la variante ómicron, según ha confirmado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.