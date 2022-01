El TSJIB anula una orden de Educació de ayudas para crear plazas de 0-3 años

Marc González, asesor jurídico de Escola Catòlica, declaró este martes que «la tramitación de la orden fue muy rápida, tan unos 14 días. Nosotros, antes de presentar un recurso, siempre ofrecemos a la Conselleria la posibilidad de sentarnos a hablar si no estamos de acuerdo con un decreto o una orden. No presentamos recursos por capricho ni jugamos de farol». El TSJIB recuerda a la Conselleria que, desde el mismo 2019, no sólo los decretos, sino también las órdenes, deben pasar por el Consell Escolar.