Tres leyes esperan en el Parlament el inicio del nuevo curso político

Tres leyes del Govern esperan en el Parlament a que se reanude la actividad de la Cámara en febrero: la de Educació, la de Consells Insulars y la de Joventut. Las dos primeras están en fase de ponencia y la última, pendiente de la presentación de enmiendas. La aprobación de estas leyes es uno de los flecos que han quedado pendientes de la actividad política de 2021. Que enero sea un mes inhábil en el Parlament no quiere decir que se paralice la actividad política.

Los grupos del Pacte aprovecharán este mes para definir estrategias –PSIB, Més y Podemos han celebrado congresos y renovado sus direcciones– y para explorar si es posible articular mayorías para aprobar una ley que permita la elección del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico) o para abordar la renovación del Consejo de Dirección de IB3 y el relevo definitivo de Jaime Far al frente de la Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.

Aunque Podemos y Més ven una prioridad abordar de manera inmediata la elección del Consejo de Dirección de IB3, el PSIB considera que hace falta un debate paralelo sobre el modelo audiovisual y que no compensa impulsar un cambio en la Dirección General sin tener una alternativa. Habrá más de una reunión, aunque una prevista para ayer mismo se desconvocó. Los grupos del Govern, y Més per Menorca que le apoya desde el exterior, entienden que hay que aprovechar este mes de enero para ir preparando un año que consideran decisivo ya que el próximo será electoral y «todo lo que no se haga este, quedará pendiente», según uno de los portavoces.

33 comparecencias

Durante 2021, el Govern optó por recurrir a la figura del decreto ley en un año marcado por la pandemia. El ejecutivo empleó ocho veces esta iniciativa que acorta los plazos de tramitación. Cuatro de estos decretos se convirtieron luego en leyes. El Ejecutivo, sin embargo, atendió a 33 solicitudes de comparecencia, respondió a 34 interpelaciones y a 600 preguntas. Los grupos, además, presentaron 5.389 preguntas por escrito y 2.139 solicitudes de documentación e información. De las tres leyes que esperan ser aprobadas por el Parlament, la de más carga política es la de Educació. La de Consells tiene amplio acuerdo y también incluye las aportaciones de los cuatro entes insulares, incluido el de Formentera. Esta ley se debate en la Comisión de Consells.