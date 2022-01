Las grandes cadenas hoteleras vacacionales con sede en las Islas, entre ellas Meliá, Iberostar, Riu, Barceló, así como el resto de cadenas medianas baleares, han lanzado en este inicio de año al mercado agresivas campañas comerciales con descuentos que llegan hasta el 45 % para reservar estancias en establecimientos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. El objetivo es poder captar el mayor número de reservas en el mercado español de cara al próximo verano, así como incidir en el turismo británico y alemán, y adelantarse a los destinos competidores.

Esta estrategia comercial, que tiene un tiempo límite de entre una y tres semanas, permite a las empresas conocer el interés de la demanda en los mercados emisores en plena pandemia y con los niveles de contagios en máximos. El presidente de la Asociación Hotelera de Palma y Cala Mayor, Javier Vich, puntualiza: «Los hoteles vacacionales quieren con estas ofertas pulsar y saber en este inicio de año el comportamiento de la demanda de cara a la próxima temporada de verano».

Esta comercialización, con descuentos medios del 30 % y que llegan al 45 %, es la punta del iceberg de lo que se avecina a partir de marzo, en la que todos los destinos turísticos del Mediterráneo van a entrar en una guerra de precios nunca vista hasta la fecha al retrasar la pandemia las tradicionales campañas de ventas de otros años por estas fechas. El turismo español fue la gran sorpresa en el verano 2021, ya que cubrió y complementó con creces las caídas del turismo alemán y británico. Las cadenas hoteleras de Balears quieren incidir en este mercado y emular a las ofertas que se realizaban en 2019 en el Reino Unido y Alemania.

Las aerolíneas también han entrado en esta dinámica, caso de Air Europa, Ryanair y las compañías del grupo IAG, entre ellas Iberia Express y Vueling. La compañía del grupo Globalia ha vuelto a lanzar Time To Fly, que pone a disposición del cliente vuelos en toda su red de destinos a partir de 25 euros. En concreto, la aerolínea ofrece billetes por trayecto desde 25 euros a Península y Balears, desde 29 euros a Europa y Canarias; a Estados Unidos desde 119 euros, o desde 249 euros a Caribe, Centro y Sudamérica. La campaña estará activa hasta el próximo 24 de enero y permitirá volar hasta el 31 de octubre de 2022, incluyendo en la promoción un cambio gratuito.

Todas las reservas que se realicen no están sujetas a ningún tipo de penalización en caso de que no se ejecuten, ya que la Unión Europea aprobó hace más de un año que las reservas turísticas realizadas en plena pandemia quedaban exentas de cualquier tipo de multa por parte de aerolíneas y cadenas hoteleras en caso de no llevarse a cabo.