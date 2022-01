Las rebajas en el pequeño comercio empiezan «como un día cualquiera»

«Ha sido como un día cualquiera más», coincidieron los presidentes de las patronales del pequeño y mediano comercio Pimeco y Afedeco, Antoni Fuster y Antoni Gayá, respectivamente, sobre el primer día de rebajas en el sector. Pese a encarar la campaña con más optimismo que hace un año, son conscientes de que las rebajas de antaño han perdido su esencia, especialmente para el comercio de proximidad.

La liberalización de las rebajas, en vigor desde el 2012 y que permite a los comercios ofrecer rebajas y promociones todo el año, fue uno de los detonantes que llevó al pequeño comercio a adelantar las rebajas, aunque no son partidarios de esta práctica. Desde hace años reclaman, sin éxito, que se vuelvan a regularizar. Sin embargo, hay otro nuevo factor en juego que desvirtúa las rebajas: la irrupción de internet. «Es muy difícil competir con los descuentos que se ofrecen en las compras online», reconoció Fuster.

Esponjamiento

Este año, además, buena parte de las compras que se realizan en esta época del año ya se han hecho. Las ofertas del Black Friday, que se celebró a finales de noviembre, y las campañas de bonos comerciales de las administraciones han incentivado las compras antes de Navidad. «Las clientas ya han comprado y no vienen solo por las rebajas. Hace años se esperaban con ganas, pero ahora ya no. Hoy –por ayer– ha sido un día más», explicó la propietaria de Jolie Jolie, Marina Galarzo. Añadió que el hecho de que haya más períodos de descuentos desluce las rebajas tradicionales, especialmente para el pequeño comercio. En términos similares se expresó Alejandra, dependienta de So Kool, que pese a estar ubicada en Jaume III, detalló que la jornada de ayer fue más bien «floja» en cuanto a ventas.

Por su parte, Antonia, la encargada de Pinko, que se encuentra también en Jaume III, se mostró más optimista. Indicó que las ventas se animan por las tardes y confían en una campaña buena. Coincidió, en este sentido, el presidente de Pimeco, quien señaló que se registra un mejor comportamiento por las tardes. La mayoría de comercios que ya han colgado el cartel de rebajas ofrecen descuentos de entre el 20 y 30 %, aunque se pueden encontrar productos a mitad de precio o con ofertas incluso superiores. De todos modos y pese a no haber restricciones en el comercio el nuevo repunte de contagios se nota. «La gente no está ilusionada», aseguró Fuster. Gayá añadió que, además, «provoca bajas entre el personal difíciles de cubrir». Las grandes superficies comenzarán rebajas el 7 de enero.