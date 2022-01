Reclaman la ampliación del paraje natural de la Serra de Tramuntana para incluir la finca de Tofla

La plataforma Reviure Tofla ha reclamado al Govern que la antigua finca de la que toma su nombre no siga excluida del paraje natural de la Serra de Tramuntana, por sus valores culturales e históricos, ha informado la entidad en un comunicado. Reviure Tofla presentó una instancia en ese sentido ante la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio el pasado 30 de diciembre, en la que solicita formalmente que se aproveche el 10 aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco para ampliar el paraje natural la Serra de Tramuntana, incluyendo la zona del antiguo predio de Tofla y la cordillera de Bellveure.

Justifican la petición en que, por sus valores culturales e históricos, ambas fincas están «fuertemente ligadas a la Serra», y destacan también por sus valores paisajísticos y los elementos naturales. «Resultaría científicamente complicado conseguir informes técnicos que acrediten lo contrario, es decir, la segregación de Tofla de la Serra por sus características ambientales», añade la nota. La plataforma, formada por entidades ecologistas como el GOB y Terraferida, entidades locales como el Ateneu de Lloseta y la CUP de Tramuntana, y vecinos de laró, Binissalem y Lloseta, reclama al Govern que revise el acuerdo del Consell de Govern de marzo de 2007 por el que se declaró paraje natural la Serra de Tramuntana de Mallorca, para incluir en esta figura la zona del antiguo predio de Tofla y la cordillera de Bellveure, algo que supondría otorgar mayor protección a la cantera de Can Negret y sus alrededores.

El entorno de Can Negret incluye parte de los términos municipales de Alaró, Lloseta y Binissalem. Actualmente, el límite de la consideración de paraje natural es un tramo de la carretera que une Lloseta y Alaró por el collado de Tofla, aunque los valores naturales de las fincas situadas al otro lado de la vía «tienen idénticas características». Según la plataforma, no se entiende que una carretera «sea la frontera territorial de la Serra, puesto que la zona natural de montaña situada a pocos metros tiene la misma relevancia ambiental, singularidad y mucha más fragilidad y situación de riesgo».

Ponen como ejemplos que, en el entorno de la peña de Can Sec, nidificación milanos, cernícalos, cuervos y gavilanes, según el seguimiento realizado por el área de Protección de Especies de la conselleria de Medio Ambiente. Precisan que hay una distancia de 143 metros entre la cantera de Can Negret y el inicio de la zona paraje natural Serra de Tramuntana, y de 132 metros entre los nidos detectados y la ZEPA (zona de especial protección para las aves).

La entidad destaca también elementos históricos importantes en la zona como el poblado talayótico de Tofla, y los conjuntos arqueológicos de la peña de Can Sec como un monumento, una covacha y una plataforma escalonada, así como elementos protegidos por el catálogo municipal de Alaró como Can Sec de Tofla, Can Sec, Can Jeroni Vell, la peña de Can Sec y las casas de Can Negret.