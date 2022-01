La mayoría de pequeños y medianos comercios de las Islas colgará hoy el cartel de rebajas, según reconocieron los presidentes de las patronales Afedeco y Pimeco, Antoni Gayá y Antoni Fuster, respectivamente. La temporada de descuentos de invierno se adelanta unos días en comparación con el año anterior con el fin de reactivar las ventas de cara a la campaña de Reyes. El Corte Inglés y otras grandes superficies o franquicias esperarán al día 7 para comenzar de forma oficial.

Sin embargo, hay cierto escepticismo entre el sector de cara a la campaña de rebajas que hoy empieza. «Llegan en un momento difícil por la situación epidemiológica actual», indicó Fuster, mientras que Gayá reconoció que no son optimistas. Pese a que las ventas de invierno comenzaron con buen pie, alentadas por los bonos comerciales y la llegada temprana del frío, a mediados de diciembre se produjo un parón repentino por la explosión de contagios.

«No esperábamos esta parálisis de las ventas», indicó el presidente de Pimeco. «La gente está preocupada y de nuevo hay miedo a salir, al tiempo que ha crecido la incertidumbre», aseguró su homólogo en Afedeco.

En cuanto a los descuentos, ambos indicaron que no serán agresivos y que, en términos generales, oscilarán entre un 20 % y un 30 %. Se trata de la tendencia que ya se vivió durante el Black Friday. Uno de los motivos que explican que este año se realicen ofertas menos agresivas es que los comerciantes no disponen de un gran stock. Esto se debe a dos factores: por una parte, a la crisis de suministros; y, por otra, al hecho de que los empresarios no hicieron grandes comandas de género debido a la coyuntura actual.