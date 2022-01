El primer baño del año, que se han dado este sábado algunos en la playa de Can Pere Antoni, de Palma, ha tenido dos enemigo: la mañana, con cielo cubierto y cierto frescor, y la COVID, que sigue estando ahí, amenazante Por ello fue menor el número de personas que se zambulleron respecto a otras ediciones -la del año pasado también flaqueó por la pandemia-, pero lo cual no quitó que los que asistieron se sumergieran en las frías aguas de la citada playa, y encima se lo pasaran bien. Y eso que algunos estaban cerca de los 70 que de los 80, pero acostumbrados al agua fría, pues suelen bañarse a lo largo del año en ese mismo lugar, convencidos el agua del mar viene muy bien al cuerpo, sobre todo a sus sistemas inmunológico y nervioso, al igual que el contacto de los pies con la arena».

Algunos llegaron cuando el baño había terminado, como 'La Gran Sara', que justificó su retraso debido a que, tras maquillarse, lo cual supone mucho tiempo, no encontró un taxi que la llevara al lugar. Pero que conste que estuvo. Se bañó sola, pero se bañó. Igual que el fotógrafo germano Roman Hilman, que apareció en la playa cuando los bañistas estaban a punto de zambullirse, acompañado de su mujer, la cantante Nermin Goenec, que muy abrigadita, se quedó en la orilla.

Hay que decir que el baño no fue solo para hacerse la foto, ya que, si cuando llegamos nos encontramos con algunos bañándose, cuando nos fuimos, los dejamos en el agua. Por cierto, a no mucha distancia de dónde nos citamos, reparamos a algunos curiosos, con cara de frío, no perdiendo de vista a los bañistas. Esperemos que en 2023, la pandemia sea historia. Es lo que seamos todos.