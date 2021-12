La Conselleria de Salut prevé que se detecten entre 3.000 y 4.000 casos diarios de COVID-19 la próxima semana en Baleares, según ha manifestado el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz. Se trata de una extrapolación de los datos actuales que ha realizado el profesor de Matemáticas de la UIB, Daniel Ruiz, y que ha sido calificada como posible por parte de Arranz. Esto se debe a que la variante ómicron es mucho más contagiosa; Ruiz ha argumentado que las Islas llevan varios días rondando o superando los 2.000 casos positivos al día y la previsión es que en una semana o diez días puedan doblarse. La tasa de positividad es del 24,05 por ciento, por lo que uno de cada cuatro casos sospechosos se confirman cada día en Baleares.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha precisado que muchos casos no llegan a ser detectados, ya que hay personas asintomáticas que desconocen que tienen la enfermedad. No obstante, ha matizado que estos días hay muchas personas que se están realizando test de antígenos antes de reunirse con sus familiares y amigos. También ha advertido que este incremento de contagios se verá reflejado en los hospitales y en Atención Primaria. Aunque esta nueva variante es menos virulenta y la vacuna ha contribuido a disminuir los síntomas, el hecho de que los contagios se hayan multiplicado de forma exponencial se traduce en un incremento de la presión asistencial, aunque no en las mismas proporciones que hace un año.

Arranz prevé que los contagios sigan al alza durante los próximos días, especialmente por las consecuencias que tendrá Nochevieja y, en menor medida, Reyes; hasta la segunda o le tercera semana del mes de enero no prevé que se vean totalmente los contagios que se han producido durante estas fiestas. Por tanto, las Islas tienen por delante unas semanas especialmente duras. El sistema sanitario sufre especialmente este incremento de casos positivos de coronavirus, pero también lo están padeciendo las empresas debido al gran número de bajas motivado por las cuarentenas y los aislamientos que tienen que realizar los trabajadores.

Restricciones

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha asegurado que «la realidad que tenemos en estos momentos es de explosión de casos que van a seguir subiendo en enero». En su opinión, «nos vamos a encontrar en una situación de un gran número de casos que obligará a tomar medidas para limitar la movilidad y las interacciones. Es deseable fomentar el teletrabajo ya y facilitar las bajas laborales como métodos que hagan más fácil todo el proceso. Además hay que tomar medidas para evitar la interacción social y los contactos, no montando cabalgatas ni fiestas ligadas a Fin de Año o a los Reyes. Sería deseable, además, limitar la movilidad volviendo al toque de queda para disminuir el incremento de contagios».