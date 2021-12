El Gobierno y las comunidades autónomas han modificado el tiempo que tienen que estar en aislamiento o Cuarentena las personas afectadas por la COVID-19. En concreto, se ha pasado de diez a siete días para los asintomáticos o aquellos que tengan síntomas leves, así como para los contactos estrechos que den negativo pero que no estén vacunados. En este punto, cabe preguntarse, ¿en qué momento se empiezan a contar los siete días? El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha precisado que en el momento en el que se realiza la prueba de diagnóstico. Además, ha destacado que para abandonar el aislamiento o la cuarentena se debe llevar 48 horas sin tener síntomas leves.

Además, ha explicado que como síntomas leves del coronavirus se entienden el dolor de cabeza, la mucosidad nasal, el dolor de garganta, haber tenido un día fiebre o tener sensación de cansancio. No obstante, Arranz ha precisado que si los síntomas leves se complican el tiempo de aislamiento o cuarentena se debe ampliar lo necesario, hasta que hayan transcurrido 48 horas sin sintomatología.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas también ha querido distinguir entre cuarentena y aislamiento. En concreto, la cuarentena la realizan los contactos estrechos de un positivo que han dado negativo y no tienen la pauta completa de vacunación. Por su parte, el aislamiento lo realizan las personas que han dado positivo en COVID-19.

La variante ómicron ha disparado los contagios de coronavirus y esto está causando problemas importantes en las empresas, debido a las bajas laborales que tienen que realizar los infectados o los contactos estrechos no vacunados. Por ello, el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido acortar las cuarentenas para los no vacunados y el aislamiento para los asintomáticos o con sintomatología leve a siete días. Estados Unidos ha ido más allá y lo ha reducido a cinco. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo con la reducción de estos procesos.