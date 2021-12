El Consell prohíbe construir viviendas unifamilares en nuevas urbanizaciones

La tercera modificación del Pla Territorial de Mallorca que este miércoles aprobó el pleno del Consell elimina las viviendas unifamiliares aisladas de los futuros crecimientos de pueblos y ciudades. El plan territorial obliga por primera vez a respetar «una densidad mínima de 40 habitantes por hectárea para que las nuevas tramas urbanas sean compactas y sigan las características de cada municipio, priorizando las típicas casas de pueblo entre medianeras», explicó la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcias.

Esta limitación sólo afectará a las nuevas urbanizaciones. Pero se han reducido un 30 % las posibilidades de crecimiento en los distintos municipios, salvo las cabeceras de Palma, Inca y Manacor, donde este límite baja en al 20 %. En el conjunto de la Isla y respecto a la normativa anterior, el Pla Territorial reduce la previsión de crecimiento del 5,45 al 3,22 % y queda suspendido todo crecimiento urbano en los municipios en los que existe suelo urbanizable. Eso significa que con la modificación del Pla Territorial de Mallorca aprobada ayer se eliminan 450 hectáreas de crecimiento y quedan disponibles 600 en el conjunto de Mallorca.

«Somos un territorio insular; el suelo es un bien escaso que hay que preservar del crecimiento desmesurado», ha señalado Garcias, que ha insistido en que «todas las decisiones se han tomado de acuerdo con los municipios afectados». La aprobación en el pleno de ayer contó con los votos favorables del equipo de gobierno –que forman PSOE, Més y Podemos–, la abstención del PI y los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox.

«Lo único que se pretende es poner limitaciones y prohibiciones que no responden a las necesidades de Mallorca, no se ofrece ninguna solución al problema de la falta de vivienda y sin suelo urbano disponible, seguirá el encarecimiento», lamentó desde el Partido Popular, Llorenç Galmés. Este mismo argumento fue compartido desde Vox. «Se va a encarecer el precio de la vivienda y se va a dificultar todavía más la emancipación de los jóvenes», lamentó el portavoz de la formación de ultraderecha, Toni Gili. «Surgirán problemas interpretativos y aumentará la inseguridad jurídica y los litigios en los tribunales; la normativa sobre el teritorio tiene que ser clara y objetiva, y por desgracia eso no pasa en Mallorca», criticó el conseller insular de Ciudadanos, Osvaldo Cifre.