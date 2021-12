La Comisión de Salud Pública concluía este miércoles por unanimidad en la idoneidad de cambiar la duración de la cuarentena tanto de los positivos en COVID-19 como de los contactos estrechos no vacunados. No es la primera vez a lo largo de la pandemia que se revisa la duración del período en el que se debe mantener aislamiento para evitar la propagación del coronavirus. Estados Unidos era el primero a principios de esta semana en tomar la decisión ante la explosión de contagios de la variante ómicron. España resolvía la cuestión sólo unas horas después, en el contexto de una Atención Primaria muy tensionada. La cuarentena para los positivos leves o asintomáticos se reduce de diez a siete días. También para los contactos estrechos no vacunados. Pero, ¿a quiénes afecta la nueva cuarentena?

Noticias relacionadas Sanidad y las CCAA acuerdan reducir la cuarentena de los positivos en COVID-19 a siete días No han sido pocos los que han visto esta reducción del aislamiento como un alivio. Miles y miles de españoles guardan cuarentena actualmente incluso desde antes de Nochebuena, pero la nueva medida no está pensada para ellos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaraba en rueda de prensa tras la Comisión de Salud que la nueva cuarentena se aplicará para todos aquellos que den positivo a partir de este jueves. De este modo, todos quienes estén ahora mismo en cuarentena por alguna de las razones, caso positivo o contacto sin vacunar, deberán terminar ese aislamiento completo de diez fijados. Cabe recordar que los contactos estrechos de una personas positivas no tienen que guardar cuarentena si cuentan con la doble pauta de vacunación. Ahora bien, a no ser que presenten síntomas. En este caso deberán contactar con el servicio de Salud y comunicar la situación. En el caso de Mallroca, Salut ha puesto en marcha un servicio online de autorrastreo, a través de la web del Ibsalut, que permite a los posibles contactos estrechos de un positivo contrastar si lo son y, en caso de serlo, se les ofrece un sistema de autocita para realizar una prueba diagnóstica en los puntos habilitados.