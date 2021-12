Salut ha puesto en marcha este miércoles para Mallorca, que se extenderá al resto de isla la próxima semana, una nueva herramienta digital para agilizar los trámites que deben seguir los contactos estrechos de un positivo. Además, cualquier ciudadano puede acceder a esta herramienta, disponible en la página web del IB-Salut.

Se trata de un cuestionario para determinar si se es o no contacto estrecho y si hay que realizar una prueba diagnóstica. En este caso, el propio usuario podrá pedir cita de forma telemática para realizarse la prueba, que se debe llevar a cabo entre el quinto y el séptimo día después del contacto con el positivo. Hasta el momento de la prueba no hace falta confinarse en caso de estar vacunado y no tener síntomas, pero sí que hay que extremar las precauciones y no acudir a reuniones sociales en las que no se usa la mascarilla.

El objetivo de esta herramienta, que han presentado la consellera de Salut, Patricia Gómez, y la subdirectora de Atención Primaria, Margalida Servera, es agilizar este procedimiento ante la explosión de contagios, al tiempo que suavizar la presión asistencial en Atención Primaria