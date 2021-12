La posibilidad de reducir el tiempo de cuarentena de las personas contagiadas de COVID-19 está sobre la mesa en España y este miércoles por la tarde se debatirá en el consejo interterritorial de Salud pasar de 10 a 5 los días de aislamiento para asintomáticos. El objetivo que se persigue con la reducción de las cuarentenas es evitar que colapsen la economía y el sistema sanitario. EEUU ya ha decidido acortar los aislamientos de 10 a 5 días. Otros países, como Italia, también se lo están planteando.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, se ha mostrado este miércoles partidaria de, en base a las evidencias científicas, reducir las cuarentenas de los positivos asintomáticos aunque no hasta los cinco días. No obstante, ha recalcando que se trata de un posicionamiento personal y se ha mostrado partidaria de una reducción de las cuarentenas hasta, por ejemplo, siete días en vez de los 10 actuales. La consellera ha instado a que las decisiones se tomen en base a evidencias científicas y ha lamentado, sin embargo, que sobre esta cuestión «hay pocas evidencias científicas disponibles». La responsable de Salut ha recordado que en el escenario de la variante ómicron la infección se está manifestando a partir del tercer día, lo que lleva a una mayor contagiosidad en los días siguientes lo que haría poco recomendable que los aislamientos se redujeran a los cinco días. En todo caso, ha apuntado que siempre se seguirán las recomendaciones de la Ponencia de Alertas.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, considera que «ante la situación actual de este boom de casos, que nos está llevando a unas incidencias acumuladas muy altas -con un colapso de la Atención Primaria y progresivamente un incremento de casos en hospitales y en UCI- es necesario plantearse qué hacer con las cuarentenas». March es «partidario de seguir con los aislamientos aunque se podría disminuir el número de días a 7, o incluso, a 5 si no hay síntomas. No obstante, advierte que «para ello el sistema sanitario tiene que facilitar las bajas laborales y las empresas y la administración pública potenciar el teletrabajo en un periodo de tres semanas a un mes». En este sentido, insiste en que «las cuarentenas ayudan a que no se faciliten los contagios, ya que si no se hacen se potencia un incremento de casos».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva precisa que aún no está claro que se vayan a eliminar las cuarentenas y argumenta que «hay un debate entre infecciosos y salubristas sobre el tema, pero lo importante es que algo se pueden reducir porque la situación que tenemos es muy complicada en número de casos y eso ha colapsado la Atención Primaria que ya estaba colapsada».

Por su parte, el epidemiólogo Ildefonso Hernández considera que cualquier decisión sobre las cuarentenas debe adoptarse por consenso y «escuchando la aportación de la Ponencia de Vigilancia».