La variante ómicron paraliza las reservas a Mallorca en toda Europa

La variante ómicron ha paralizado las reservas turísticas a Mallorca en toda Europa para estas Navidades, según confirman cadenas hoteleras de la Isla, touroperadores y grupos turísticos centroeuropeos. Al mismo tiempo, las aerolíneas alemanas anuncian ya cancelaciones masivas de vuelos hacia Baleares para los próximos meses de enero y febrero, ante la caída de la demanda vacacional por los contagios que está provocando esta última cepa vírica. «La paralización es absoluta por las últimas restricciones aprobadas, principalmente, por los gobiernos británico y alemán para cortar de raíz los contagios de la ómicron durante las próximas dos semanas. La situación es preocupante y lo único que nos salva es que estamos en plena temporada baja», puntualizaron directores comerciales de cadenas hoteleras.

Las nuevas restricciones, mucho más estrictas, obligan a los viajeros que llegan a Mallorca y el resto islas a presentar todo tipo de test y PCR al regreso a sus países para evitar cuarentenas. Las empresas hoteleras muestran su preocupación porque muchas reservas realizadas pueden no confirmarse: «Cancelaciones hay pocas, pero las reservas que tenemos realizadas luego pueden convertirse en lo que llamamos no show, es decir que no se presentan. La flexibilización que impera a nivel de toda Europa por la pandemia exime de pagar cualquier tipo de penalización si un turista no se presenta en el establecimiento que ha reservado», puntualizan cadenas y desde la Asociación Hotelera de Palma.

Aerolíneas

Esta dinámica de mercado, con tantas incertidumbres, es lo que ha motivado que grupos aéreos europeos como Lufthansa (que incluye Eurowings, Swiss, Austria Airlines y Brussels Airlines) hayan anunciado la cancelación masiva de vuelos hacia Balears y resto de destinos del Mediterráneo, así como al Caribe, como consecuencia del impacto negativo de la ómicron en las reservas para enero y febrero. El consejero delegado de Lufthansa Group, Carsten Spohr, ha dado a conocer la prensa alemana que toman esta decisión «por la baja demanda en nuestros principales mercados, de ahí la cancelación de vuelos durante estos dos meses, donde habrá una muy baja actividad».