Los líderes juveniles de los partidos buscan su espacio

No habían coincidido ni compartido sus propuestas desde que dirigen las organizaciones juveniles vinculadas al PP, Més y PSIB hasta que este diario les citó cuando el Parlament debatía los Presupuestos para 2022. Mientras eso ocurría expusieron sus prioridades y objetivos. Acudieron a la reunión Lourdes Roca (25 años, presidenta de Nuevas Generaciones, 600 militantes); Maria Victòria Llull (25 años, secretaria general de Mallorca Nova, 64 militantes) y Ares Fernández (26 años, secretario general de Juventudes Socialistas, 200 militantes). No pudo estar Guillem Mut (27 años, Joves Per les Illes-PI, 70 militantes), trabajando en esos momentos en Eivissa, pero respondió a las preguntas por teléfono. Podemos, Cs y Vox no tienen organizaciones diferenciadas de sus partidos.

Roca es la primera en llegar y después lo hace Fernández. Es diputado por el PSIB y ha salido del pleno para la cita. No se habían visto en persona y empiezan a hablar mientras llega Llull. «Es la primera vez que coincidimos», dice. «Tampoco la pandemia ha ayudado a la presencialidad pero más allá de Consell de la Joventut no existe un foro común», comentan. Siguen hablando y señalan que quizá sería bueno un espacio de debate. «En eso tenéis trabajo los medios», opina él. Recuerdan que una televisión, Canal 4, incluía periódicamente un debate de este tipo. Emancipación y vivienda Están de acuerdo en que, quizá, IB3 (la televisión autonómica) podría ser una alternativa. Llull y Roca recuerdan que a Fernández que él es diputado y está en la comisión de control. «A ver si lo conseguimos, podemos empezar a hacer piña con eso», dice. Y tanto Llull como Roca indican que «podríamos empezar a trabajar por ahí». Preguntado al respecto, Guillem Mut se muestra de acuerdo con la idea. ¿Si un joven se mete en una organización política es para ocupar un cargo? Parecen tenerlo claro: «No». Ares, el único que lo ocupa, dice: «Yo trabajé en lo mío, 9 años. Cuando Francina Armengol dijo que quería rejuvenecer el grupo y me lo propuso, sentí vértigo pero acepté. Desde las instituciones podemos aprobar propuestas, aunque yo iría más allá del partido en algunos puntos», señala. «Ocupar un cargo no es un objetivo, es una oportunidad que no se puede desaprovechar si surge pero, desde luego, no es mi plan A», tercia la presidenta de Nuevas Generaciones, que recuerda que Margalida Prohens empezó en esa organización. Roca ocupó en puesto número 10 de la lista del PP aCort. Sacó 6. La líder de Mallorca Nova no ha ido en listas. Ha sido la última organización en constituirse: «No somos sucursal de Més, sino una organización autónoma con un acuerdo de colaboración». Sobre si su objetivo es dedicarse a la actividad parlamentaria dice: «No es mi prioridad. Mi objetivo es trabajar en un laboratorio». Completa un máster en Barcelona. Eso da pie a otra coincidencia sobre un objetivo común: vivienda y emancipación. «Sin emancipación es difícil afrontar un proyecto vital. Vivo solo pero, en cierto modo soy un privilegiado», tercia Fernández. «Estoy mirando pisos aquí para cuando regrese de Barcelona, pero me está pareciendo misión imposible. Hasta que lo consiga tendré que vivir con mis padres», señala Llull. Roca coincide: «Vivo con mis padres, los precios están imposibles». De eso sabe también Mut, que comparte piso. Ponen en común qué les ha enseñando la pandemia. «Antes vivíamos en un no parar, éramos correcaminos sin freno», según Llull. «Ha afectado a nuestras relaciones sociales, los jóvenes saldrán muy marcados», añade Roca. «Vivíamos en un competición, toca reflexionar y buscar soluciones en común», dice el socialista. Acaba la cita pero siguen hablando mientras se alejan caminando y buscando su espacio.