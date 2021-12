La sexta ola de coronavirus empezó su explosión de contagios en Baleares a partir del puente de diciembre. Tras varias jornadas en las que las Islas superan los mil casos diarios de coronavirus, cifras máximas desde el inicio de la pandemia, los datos indican que las curva de contagios empezó su escalada a partir del 8 de diciembre, festivo de la Inmaculada Concepción. Los casos de covid-19 detectados en Baleares entre el 8 y el 21 de diciembre han sido 9.178, un 33,1 % más que en la quincena entre el 1 y el 14 de diciembre, cuando se diagnosticaron 6.891 casos de covid-19. Por islas, entre el 8 y el 21 de diciembre se han diagnosticado 7.266 casos en Mallorca, 1.98 en Ibiza, 793 en Menorca y 21 en Formentera.

Este día de Navidad, la tasa de positividad sigue ascendiendo hasta 16,21 %, muy lejos del 5 % que recomiendan los expertos sanitarios. Mientras que la incidencia acumulada en las Isla a 14 días asciende a 904,4 por cada 100.000 habitantes. Menorca es la isla con la incidencia más alta, con una IA14 de 972,4; seguida de Mallorca con una IA14 de 916; e Ibiza con una IA14 de 840 casos.

Puigpunyent es el municipio de Baleares con la tasa más alta de contagios entre el 15 y el 21 de diciembre, con 929 por 100.000 habitantes y 19 casos diagnosticados, más del doble de los 8 de la semana anterior (8 a 14 de diciembre). A continuación se sitúan con las tasas más altas Costitx con 627 casos por 100.000 (y 9 casos diagnosticados), Montuïri con 636 por 100.000 (19 casos nuevos), Capdepera, con 633 por 100.000 (77); e Ibiza, con 627 por 100.000 (321 diagnósticos nuevos) entre el 15 y el 21 de diciembre.

En cuanto a los efectos de la vacunación, el 88 % de los 318 pacientes de entre 12 y 64 años que han ingresado en unidades de cuidados intensivos (UCI) de Baleares por covid-19 desde que empezó la campaña no estaban vacunados. Además, un 7,5 % de los ingresados en UCI no había completado la vacunación. De los fallecidos de covid-19 menores de 64 años, el 79,1 % estaba sin vacunar y otro 10,4 % tenía la vacunación incompleta.

La parte positiva se encuentra en las cifras de fallecimientos. Las muertes por covid en las Islas se han reducido un 74 % respecto al mes de diciembre de 2020. En cuanto a los mayores de 65 años, el 75,7 % de los 214 ingresados en UCI no se había vacunado y un 9,3 % no había completado la inmunización. Entre los 390 fallecidos en Baleares por encima de esa edad desde que empezó la campaña de vacunación, el 67,7 % no estaba vacunado y un 8,2 % tenía la pauta incompleta. Desde que empezó la pandemia se han detectado 119.709 casos de covid-19 en Baleares, de los que un 15,1 % han sido asintomáticos.

Ha habido 947 casos importados de otros países (el 0,8 %) y 1.321 de otras comunidades autónomas (el 1,1 %). Han fallecido 1.050 personas por covid-19 hasta el 20 de diciembre (último dato que recoge el informe), de los que uno de cada cuatro eran ancianos de residencias con 265 fallecidos, el 25,2 % del total. Se han detectado 1.838 brotes de covid-19 en Baleares, con 14.277 casos asociados. En la actualidad hay 186 brotes con la investigación abierta.

Residencias de ancianos

El avance de la vacunación también ha permitido mantener bajo mínimos los contagios entre los más vulnerables, como puede ser en las residencias de personas mayores. Los mayores de 70 años tienen hoy en día la incidencia a 14 días más baja de las Islas, que se sitúa en los 214 casos por cada 100.000 habitantes. En los geriátricos apenas se notifican contagios, este pasado jueves solo había notificados 27 casos. La parte negativa se encuentra entre la población joven, la incidencia entre los ciudadanos de las Islas entre 30 y 49 años se encuentra disparada por encima de los 967 casos por cada 100.000 habitantes.