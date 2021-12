El 90 % de las administraciones de lotería de Baleares bajan la persiana en protesta

La plataforma «Loteros en la lucha» protestará este miércoles, coincidiendo con el sorteo de Navidad, por su mala situación ante el estancamiento desde 2004 de las comisiones que cobran. La entidad calcula que cerca de 200 administraciones de lotería de las islas, alrededor del 90 %, secundarán la bajada de persiana por la tarde, en protesta por las políticas del Ministerio de Hacienda y exigiendo la actualización de las comisiones que llevan años congeladas, ha informado en un comunicado.

La coordinadora de la plataforma en Baleares, Penélope Rodríguez, ha explicado a Efe que la protesta se lleva a cabo el día que se sortea el Gordo para dar visibilidad a su situación, en «el día que la gente puede empezar a cobrar los décimos», y ha añadido que no se prolongará más días para evitar perjudicar a los ciudadanos que quieran cobrar décimos premiados para comprar de cara a Nochebuena o regalos. Aspiran a «visibilizar la situación que sufren cientos de familias de Baleares y para las que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sólo tiene indiferencia y desprecio».

«Estamos en una situación crítica, llevamos 17 años así y con la pandemia hay muchas administraciones que han cerrado porque no pueden subsistir, no llegan a fin de mes», ha asegurado la titular de la Administración número 15 de Palma. Recuerda que mientras las comisiones de los loteros llevan sin aumentar desde 2004, el IPC ha subido un 31 % en estos años, lo que lleva a que muchos loteros «no puedan cogerse vacaciones y no sean ni mileuristas». Ha denunciado que, mientras tanto, el actual presidente de Loterías y Apuestas SLAE se ha subido el sueldo dos veces. Ha puesto como ejemplo que con un décimo de Navidad que cuesta 20 euros, los loteros ganan 80 céntimos brutos, y ha incidido en que, el resto del año, viven de décimos de 6 euros. Los loteros celebrarán además otra concentración de protesta en Madrid, donde se celebra el Sorteo de Navidad, en la línea de las protestas que protagonizaron el pasado septiembre.