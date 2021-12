Los ingresos hospitalarios de personas con COVID-19 se han disparado en Baleares y actualmente hay el doble de enfermos en la UCI y cinco veces más en planta que hace un mes, según la información que ha sido facilitada este martes por parte de la Conselleria de Salut. En concreto, hay 53 pacientes en la UCI y 256 en planta, mientras que el pasado 19 de noviembre (el día 20 no se facilitaron datos) había 27 en la UCI y 52 en planta. Esto ha motivado que las unidades de cuidados intensivos hayan pasado a estar en riesgo alto, ya que su ocupación es del 15,54 por ciento.

Otro dato preocupante es el crecimiento exponencial que se está produciendo en Atención Primaria, donde se ha pasado de 2.040 personas atendidas el 19 de noviembre a 10.418 este martes. El hecho de que el 81,84 por ciento de la población diana de las Islas ya cuente con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 ha evitado que muchos contagiados tengan que ingresar en los hospitales. Desde el IB-Salut han recordado que el 75 por ciento de las personas que ingresan en la UCI no están inoculadas.

La variante ómicron, que ya representa el 5,9 por ciento de los casos totales detectados en Baleares también incide en que el número de ingresos no crezca tanto como el de infectados, ya que -por lo que se sabe hasta el momento- no es tan virulenta como otras zepas, pero sí mucho más contagiosa. Sin embargo, esto no debe llevar a confiarse, ya que al haber más contagios también se está incrementando la presión asistencial, aunque no lo esté haciendo en la misma proporción que en oleadas anteriores de la pandemia.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles, March, ha manifestado que «la situación del incremento de contagios tan importante que hay en Baleares ya afecta a los hospitales. La Atención Primaria y la salud pública no dan de sí ante este importante aumento. Los hospitales se ven afectados a posteriori y ahora estamos empezando a ver este incremento de número de casos en planta y en las UCI». A su modo de ver, todo esto «obligará a tomar decisiones más importantes a nivel global para que no nos encontremos en enero con un número de casos muy elevado». Cabe precisar que la tasa de positividad ha pasado del pasado 19 de noviembre era del 5,22 por ciento, mientras que este martes es del 10,92 por ciento. Las autoridades sanitarias consideran que si este indicador es superior al 5 por ciento la pandemia está fuera de control.

Con la finalidad de revertir esta situación y hacer que los contagios vuelvan a descender, el especialista en Salud Pública insiste en que es necesario que haya ventilación, mascarillas y vacunación, más teletrabajo en las administraciones, así como medidores de CO2 en bares, restaurantes y gimnasios. Junto a ello propone recomendaciones muy estrictas para las cenas y comidas de Navidad: aconseja que sean un máximo de 10 personas, pocas horas de comidas o cenas, ventilación, no cantar, etc. March advierte que «en caso de que se siga incrementándose el número de casos de COVID-19 habría que volver a pensar en menos número de personas en bares y restaurantes, e incluso, en el cierre del ocio nocturno».

En el caso de la inoculación contra el coronavirus, el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva sostiene que esta se debe incrementar en la franja de edad comprendida entre los 20 y los 40 años, además de profesores y cuidadoras de personas mayores. También insiste en vacunar lo antes posible a los mayores de cinco años que tengan patologías crónicas o raras, así como enfermedades que afectan a la inmunidad.