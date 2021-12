La venta de Air Europa: cronología de un despegue fallido

No son buenos tiempos ni para Air Europa ni para el grupo aéreo IAG. Uno de los mayores proyectos en la historia de la aviación comercial española se ha ido al garete por el impacto de la pandemia y por el ‘Statement of Objetions’ de la Unión Europea. El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, vio la gran oportunidad de vender Air Europa a su principal competidor, Iberia (IAG), y a través de su hijo Javier, el CEO de Globalia en 2019, vio la estrategia ideal por su buena sintonía con el entonces presidente de Iberia y ahora de IAG, Luis Gallego. Todo iba miel sobre hojuelas, hasta que en marzo de 2020 estalló con toda su crudeza la COVID-19 en España. La historia tiene un prologo, capítulos, un final no muy feliz y un epílogo con mensaje subliminal.

4 noviembre 2019

Tras muchas reuniones en Madrid y la aprobación por parte de los presidentes de Globalia e IAG, Javier Hidalgo y Luis Gallego convocan en la capital madrileña a los medios de comunicación para anunciar la operación de compra de Air Europa por IAG por 1.000 millones de euros. Es la mayor en la historia de la aviación comercial española y es recibida en el sector aéreo europeo con reticencias. Comienzan la piedras en el camino, pero en Madrid todo se ve con otro punto de vista, quizás más optimista de lo deseado. 14 marzo 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decreta el estado de alarma para hacer frente a la expansión de coronavirus COVID-19. Es el principio del fin para Air Europa e IAG, ya que se ven obligados por las restricciones en toda a Europa a dejar la casi totalidad de su flota en tierra. Lo que parecía que iba a ser algo temporal, se convierte en una auténtica pesadilla para las aerolíneas. 17 mayo 2020

Air Europa logra concretar un crédito de 140 millones con la banca, tras semanas de negociaciones y de llamadas entre el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El ICO da el visto bueno. 28 octubre 2020

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprueba una inyección de 475 millones de euros a Air Europa para dar oxígeno a la compañía que se encuentra en una situación crítica tras el desplome del tráfico aéreo por las restricciones a la movilidad derivadas del coronavirus. Se afirma que no es un rescate, pero la evolución de los acontecimientos indicará otra cosa. 20 enero 2021

La situación pinta bastos y lo que en noviembre de 2019 parecía una operación redonda para ambas aerolíneas y para el aeropuerto Madrid-Barajas, porque se iba a convertir en el principal ‘hub’ hacia América, se trastoca. Iberia anuncia que rebaja la compra de Air Europa a 500 millones al devaluarse la aerolínea con sede en Llucmajor por el impacto de pandemia. Ambas partes llegan a un acuerdo satisfactorio y parece que todo queda zanjado. La operación comienza a resquebrajarse y eso que falta la decisión final de la Comisión Europea sobre si aprueba o no la operación de compraventa. Las principales aerolíneas europeas comienzan a presionar con sus lobbies en Bruselas. 11 febrero 2021

Hay muchas presiones en el seno de Globalia y la SEPI impone a Valentín Lago como nuevo CEO de Air Europa, en sustitución de Javier Hidalgo. No es el único cambio que se vislumbra a corto plazo. 20 julio 2021

Globalia nombra a Richard Clark director general de Air Europa en sustitución de María José Hidalgo. El futuro de la compañía queda en manos de Lago y Clark, cuya sintonía evita males mayores en la aerolínea que prosigue su andadura con todos los condicionantes de la pandemia. Septiembre

La CE exige a IAG y AE que cumplan el ‘Statement of Objetions’, que fija los requisitos de la operación para no ser vetada. En Bruselas ve más sombras que luces. 6 octubre 2021

El CEO de IAG, Luis Gallego, afirma: «Ahora mismo, soy más pemisista que optimista». 15 diciembre 2021

IAG y Air Europa anuncian que renuncian la fusión. IAG debe abonar 75 millones de indemnización, 35 más de lo pactado, al no hacerse la operación como recogían las cláusulas.