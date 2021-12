El Govern es reacio a aprobar nuevas restricciones en la reunión con Sánchez

El Govern acudirá a la reunión del miércoles con Pedro Sánchez con el ánimo de escuchar las propuesta del presidente del Gobierno y del resto de presidentes de comunidades autónomas. En el Ejecutivo son reacios a aprobar un aumento de las restricciones y limitaciones justo en la semana de Navidad y el mensaje que se lanza desde las Islas es favorecer la extensión de la exigencia del certificado COVID para acceder a diversos ámbitos. Baleares tiene en vigor un sistema de niveles que marca la obligación de presentar el pase COVID en determinados lugares en función de los niveles de riesgo de cada uno de los territorios. En el caso más suave, el certificado se exige para los bares y restaurantes con un aforo de más de 50 personas.

En el nivel intermedio, en el que se encuentran ahora Mallorca y Eivissa, también debe presentarse para entrar en refugios, albergues y otros establecimientos hoteleros de habitaciones compartidas. En el nivel de riesgo más alto se exige en cines, circos, salas de bailes y otros puntos. En este nivel se sitúa Menorca. Esa es la vía por la que quiere seguir el Govern, en lugar de aprobar restricciones o limitaciones que pongan trabas a la actividad económica en unas fechas tan complicadas que, en el caso de Palma, se prolongan además hasta después de las fiestas de Sant Sebastià. Pedro Sánchez ya ha dejado claro que, en su reunión con los presidentes autonómicos, no planteará confinamientos ni limitaciones a la movilidad, propuestas que han empezado a ponerse en marcha en algunos países europeos como el Reino Unido y los Países Bajos.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que la estrategia de Baleares pasa por aumentar la vacunación para tener controlados los ingresos en los hospitales y en las UCI en caso de que haya un aumento de los contagios. Según los últimos datos del Ministerio, correspondientes al pasado viernes, a pesar de que los contagios se están multiplicando, las Islas tienen ahora un 7,08 % de las camas COVID ocupadas, además de un 15,76 % de las camas UCI. En este último caso, el aumento de estas semanas ha sido bastante significativo. Los datos de contagios que notificó ayer el Govern señalan que Balears se acerca a la cifra de 10.000 personas enfermas de coronavirus.

La postura de Baleares de no apostar por nuevas restricciones si la situación sanitaria no se vuelve dramática coincide con la de otras comunidades autónomas, como Navarra, que están en una situación mucho peor a la de Balears, con más de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Armengol reunirá a los consellers el jueves, un día después de la reunión con Pedro Sánchez, y no se descartan novedades en función del nivel de riesgo en el que estén las Islas.