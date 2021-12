El Consell desclasifica 700 hectáreas urbanizables a través del Pla Territorial

La tercera modificación del Pla Territorial de Mallorca dibujará la eliminación de 700 hectáreas clasificadas como posibles crecimientos urbanos. Se trata de una superficie que multiplica por tres la ciudad de Inca. La modificación del plan que rige el urbanismo en Mallorca responde al cumplimiento del decreto 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio, con el que se han eliminado 14 áreas de crecimiento urbano que aún no se habían desarrollado. Pero además esta tercera modificación del Pla Territorial «incorpora las 32 unidades de actuación ya desclasificadas por ley en 2004 y 2007 y permite reflejar en un documento y en la cartografía todo la clasificación territorial de la Isla», destacó la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías. Esta semana el Consell presentará en público la modificación del Pla Territorial de Mallorca. Un documento que se prevé aprobar en el pleno del próximo 29 de diciembre.

Sin crecimiento

Además de eliminar 700 hectáreas urbanizables, la modificación del Pla Territorial de Mallorca suspende en la práctica todo crecimiento urbanístico. Así se establece que no se podrá ampliar el suelo urbano hasta que no se agote todas las parcelas y solares de uso residencial, turístico o mixto. Tampoco se podrán crear nuevos crecimientos en pueblos y ciudades hasta que no se hayan urbanizado los terrenos obtenidos mediante convenios y que cuenten con un plan parcial aprobado.

Además el nuevo Pla Territorial limita en un 3,2% el crecimiento del suelo urbano. Una reducción importante que ha sido una exigencia de Més per Mallorca durante las negociaciones que han dado forma al nuevo documento urbanístico. Se trata de una limitación inédita. Y es que en 1999 la ley permitía crecimientos del suelo urbano de hasta un 10 %. En 2004 la aprobación del Pla Territorial de Mallorca redujo ese crecimiento al 7,5 %, una cifra que en la modificación del año 2011 bajó hasta el 5,45 %.

Ahora, con la tercera modificación del plan urbanístico de Mallorca, el límite de ese crecimiento se sitúa en el 3,2 %. «El crecimiento se adecúa a las necesidades que se han detectado en los diferentes municipios, por primera vez el Consell no indica a los ayuntamientos por donde tienen que crecer sino que dice como lo deben hacer para respetar el paisaje y luchar contra el cambio climático», dice Garcías. Así, por ejemplo, será obligatorio que en las urbanizaciones ubicadas en pendientes cada solar o parcela deba conservar la vegetación y los elementos naturales en al menos la mitad de la superficie.

Cabe destacar que el Consell de Mallorca ha trabajado codo con codo con los consistorios que se verán afectados por la modificación del Pla Territorial de Mallorca. Se trata de 15 ayuntamientos que han visto desaparecer de sus planeamientos municipales posibles crecimientos urbanos y también nuevas urbanizaciones sin desarrollar. Tras ese trabajo el Pla Territorial de Mallorca tras su última actualización concreta las áreas donde es posible ejecutar nuevos desarrollos urbanos. El plan, además, abre la puerta a crear un plan sectorial de aparcamientos disuasorios para dar salida a los parkings que se pretenden construir en varios pueblos.