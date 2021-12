Vuelve el Correllengua

La ‘flama de la llengua’ volverá a recorrer Mallorca para reivindicar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos de la sociedad. En los últimos nueve años el Correllengua no se ha celebrado, pero la nueva junta de la asociación Joves de Mallorca per la Llengua ha decidido recuperar este evento festivo y reivindicativo. Aunque todavía no se ha marcado una fecha concreta en el calendario está previsto que la edición del 2022 se celebrará en primavera. «Sabemos que el Correllengua pasará por Palma y por unos 30 municipios de las comarcas del Pla, el Raiguer, el Llevant y también por la Serra de Tramuntana», explica el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz.

Durante los nueve años en los que el Correllengua ha estado ausente, Joves de Mallorca per la Llengua ha seguido organizando conciertos y festivales musicales. Y fue precisamente en uno de los conciertos que la entidad organizó este pasado verano cuando surgió idea de recuperar el Correllengua en Mallorca. «Organizamos la tercera edición del festival Treu la Llengua en Bunyola, que fue un éxito y por eso decidimos ser ambiciosos y recuperar un evento que implica a instituciones y asociaciones de una treintena de municipios y unos 15.000 corredores que serán los que lleven la ‘flama’ en su recorrido por la isla», añade Pau Emili Muñoz, uno de los organizadores del Correllengua 2022. La recuperación de la carrera popular que paseará por la geografía mallorquina la ‘flama’ que simboliza y reivindica la vitalidad del catalán es fruto de «la ilusión por recuperar un evento que yo y los de mi generación vivimos de muy pequeños», confiesa Muñoz. Una ilusión que se deja sentir en la campaña en redes sociales que la entidad puso en marcha hace algunas semanas. Además Joves de Mallorca per la Llengua quiere dar a conocer el Correllengua «a los niños y adolescentes de hoy en día, son los que nunca han podido participar y queremos que participen y corran por nuestra lengua propia», explica el portavoz de la organización del Correllengua 2022. Así, el evento previsto para la próxima primavera «unirá a miles de personas y centenares de colectivos y entidades que se movilizarán para reivindicar el catalán, que es uno de los mayores elementos de cohesión social de que disponemos», reivindica el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz.