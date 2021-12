Mi santa madre me inculcó que hay que respetar todas las opiniones, por muy alocadas que sean, así que no seré yo el que lapide a los antivacunas o negacionistas. Entre otras cosas, porque los vacunados no tenemos la certeza de que en unos años no nos aparezcan alas en la espalda. O branquias. Pero lo que parece muy feo es que un grupúsculo cobre 550 euros por cada certificado COVID falso que expide. En un movimiento aparentemente romántico un fraude así debería ser gratis. O casi. Los amantes de las teorías conspirativas están poniendo en riesgo la recuperación económica, pero no la suya, porque la venta masiva de pasaportes manipulados se puede convertir en un negocio muy próspero. Con música de fondo de Miguel Bosé. Y su amante bandido, por supuesto.