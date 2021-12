La crisis de suministros pasa factura al consumo ‘gourmet’

La huelga de transportistas anunciada para la semana que viene en toda España –y que fue desconvocada este viernes– ya se había empezado a notar en el suministro de los productos ‘gourmet’ de importación como mariscos, ‘foie’, trufas o pescados traídos de la Península. La huelga prevista para los días 20, 21 y 22 venía marcando el aprovisionamiento de mercancías y productos alimenticios, circunstancia que se espera paliar con la desconvocatoria de los paros.

En el mercado de Santa Catalina es palpable preocupación por los problemas de transporte que ya se están padeciendo. Virgilio Izquierdo, propietario del puesto Charcutería Fausto Izquierdo, confirma las dificultades que atraviesan los suministros. «Estamos esperando esta tarde [por ayer viernes] la llegada de cuatro palés de género y no sabemos si llegarán o no. A partir de mañana [hoy sábado para el lector] solo cogeremos pedidos de clientes los productos que tengamos en el puesto».

Entre los alimentos perecederos que empiezan a escasear están los pescados ahumados, ‘foie’ fresco y micuit, trufas o quesos venidos de Italia y Francia y que iban a formar parte del menú de estas fiestas. Y todo esto pese a que comerciantes de alimentación han realizado multitud de pedidos en los últimos días en previsión de la huelga. «Estamos preocupados porque hacemos reparto a domicilio de productos y no sabemos si habrá piquetes», explicaba Izquierdo, antes de conocerse la decisión de los transportistas.

Virgilio Izquierdo, dueño de Charcutería Izquierdo, que mostró su preocupación por la huelga. Fotos:JAUME MOREY

En la carnicería Juanita, su propietario Arturo Pérez señaló que «se comenta que habrá problemas de suministro pero no hay nada seguro. Aún no sabemos si la huelga se va a llevar a cabo pero por si acaso nos hemos abastecido un poco más de lo normal». En una pescadería sus empleadas señalaban que «lo más probable es que si la huelga no se desconvoca falte el marisco y algún pescado de piscifactoría». Desde el Mercat de l’Olivar recomendaron ayer adelantar las compras «para adquirir todo lo necesario con la máxima garantía y el mejor precio». También aconsejaron evitar los días de máxima afluencia de público y mantener la distancia de seguridad.