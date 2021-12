La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado una iniciativa para pedir al Ministerio de Defensa que ceda el acuartelamiento de Son Busquets, en Palma, al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana para construir 800 viviendas protegidas. La iniciativa, a propuesta del PP, ha sido aprobada por unanimidad insta a ambos ministerios a culminar el proceso de transferencia del espacio del acuartelamiento de Son Busquets para iniciar el proceso de habilitación de dicho espacio para la construcción de 800 viviendas de promoción pública, con reserva de viviendas para alquilar social.

La diputada del PP Marga Prohens ha lamentado "el silencio de Francina Armengol" y que tenga que ser el PP quien "dé la cara por temas que gozan de consenso en las Islas". "Mientras el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, nos dice que no hay acuerdo, pero sí voluntad, el PP exige que lo que haya sea una realidad", ha reclamado. Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz ha apuntado que "aún no se entiende que la ciudadanía de Palma no haya podido decidir qué se hace con el terreno de Son Busquets, que está abandonado y que es público".

Muñoz, sin embargo, ha afeado al PP que hable de Son Busquets en la Comisión pero que vote en contra de la Ley de Vivienda impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, más cuando "fue el alcalde del PP Mateu Isern quien quería buscar inversores privados interesados en Son Busquets". Sobre la cesión, la diputada de la formación morada ha recordado que hay una negociación abierta en la que Hacienda está mediando, aunque ha lamentado que la sensación es "que se va muy lento". UP ha pedido que se tengan en cuenta para Son Busquets también los proyectos presentados en el concurso de ideas que impulsó la asociación Joves Arquitectes de Mallorca.