Ómicron representa un 1 por ciento de los contagios de COVID-19 que actualmente hay en Baleares, según ha informado este jueves el portavoz del comité autonómica de enfermedades infecciosas, Javier Arranz. Por ello, ha argumentado que la nueva variante no es la responsable del aumento de contagios que se está produciendo en las Islas. La incidencia acumulada a 14 días es de 570,5 casos positivos por cada 100.000 habitantes, por lo que el riesgo de infecciones es extremo.

El portavoz del comité autonómica de enfermedades infecciosas ha precisado que «en estos momentos no hay datos para pensar que hay transmisión comunitaria en las Islas, todos los casos están relacionados con viajes a la zona de riesgo o bien a otras comunidades como Madrid». No obstante, ha advertido que «eso cambiará y (ómicron) cada vez tendrá más importancia». Por ello, ha reconocido que «es un factor que nos preocupa porque podría ser responsable de un número de casos importantes», aunque ha precisado que no parece tener más virulencia, «por ahora». Ante esta situación, ha instado a los ciudadanos de las Islas a vacunarse y adoptar todas las medidas de protección establecidas.

Vacunación en Baleares

La coordinadora de la campaña de vacunación en Baleares, Eugènia Carandell, ha informado que ya hay más de 7.400 niños citados para inocularse contra la COVID-19; el grupo engloba a unas 37.000 personas y aún quedan unos 12.000 huevos disponibles. En este punto, ha asegurado que la vacunación infantil ha tenido una acogida muy buena, ya que permitirá recuperar una vida lo más parecidas posible a la normalidad. Además, ha hecho especial hincapié en la vacunación de las personas mayores de 60 años. En breve se abrirán líneas y centros de vacunación, probablemente para los Reyes, en Son Dureta y se abrirá un espacio en Palma con seis líneas, probablemente en el espacio Francesc Quetglas; espera que todos los hospitales puedan añadirse con más líneas. También ha informado que este viernes se modificarán los datos de vacunación porque 40.000 personas se han vacunado en otras comunidades.

Preguntada por la inoculación de los mayores de 50 años, Carandell ha respondido que Baleares empezará por los vacunados con AstraZeneca entre 50 y 59 años, que son unas 9.000 personas; se les aplicará una de ARN, hasta ahora se está inyectando Moderna porque se dice que da mejor respuesta, aunque no se descarta poner Pfizer.