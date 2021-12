Actor y escritor muy comprometido con la izquierda, algo que no ha ocultado nunca, Carlos Bardem –hermano de Javier– presentó ayer en Palma su novela más reciente, El asesino inconformista. Lo hizo en un acto organizado por Podemos, concretamente del grupo promotor de la candidatura de Antònia Jover a la secretaría general en unas primarias a las que sólo se presenta su lista y para las que se puede votar desde este miércoles. El acto estaba planteado como una conversación entre ambos. Bardem habló de su libro, que plantea la historia de un hombre que se dedica a asesinar a políticos corruptos, pero también de la corrupción y de cómo combatirla. Antes de empezar, dijo a este diario que no le importaba que le identificaran con Podemos. «Lo que me preocuparía, y mucho, es que me identificaran con Vox, aseguro». En su opinión «es una obligación moral parar a la ultraderecha y no dejarse arrastrar hacia su fango».

Bardem afirma que hay una «línea clarísima roja que no se puede sobrepasar», que es la defensa de los derechos humanos y que la ultraderecha no los respeta y que «hay que combatirla y no dejar que se adueñen de banderas como la libertadad». Por eso insiste en que es una obligación denunciarlo aunque se acuse a la izquierda de «superioridad moral». Hace algún tiempo ya se montó una polémica cuando lo dijo y lo sigue manteniendo. Considera que Podemos está en el buen camino y que allá donde gobierna se intenta hacer política de otra manera. Eso sí: aconseja que «empujar al PSOE». Afirma –y de eso habló con Jover– que Balers conoce bien que es la corrupción. «En realidad, corrupción ha habido siempre; lo que me sorprende es la impunidad del coorupto». No está pidiendo imitar al protagonista de su novela pero recuerda que mucha gente se sonríe cuando lo plantea en la ficción. «Y eso –opina– es que hay constancia de que la corrupción está muy extendida». Carlos Bardem (58 años) ha escrito siete libros. Tiene miles de seguidores en las redes sociales. En las elecciones de Madrid escribió guiones de campaña para de Podemos. Afirma que «son muy buena gente» y que Antònia Jover, hará una gran labor.