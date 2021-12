El Teléfono de la Esperanza informa que la mayoría de las llamadas recibidas en los últimos tres días ha sido por ideación suicida y señalan el «efecto preventivo» que habría tenido el anuncio del fallecimiento de la actriz Verónica Forqué. En concreto, la sensación de los 29 centros que conforman el Teléfono de la Esperanza tras los últimos acontecimientos apuntan a que «la mayoría llamaron porque habían leído, oído o visto» la noticia de que la artista se había suicidado. «Este hecho ha afectado positivamente en personas que tenían intención de hacerlo pero decidieron coger el teléfono», señalan desde la ONG. La portavoz en Balears, Antònia Torres, asegura este incremento de llamadas en los últimos días y manifiesta que «desde hace años llevamos reivindicando un plan estratégico de prevención del suicidio, que implicaría a muchos más profesionales desde distintos programas».

Los expertos de la salud mental y las asociaciones que trabajan en la prevención del suicidio recuerdan que detrás de la idea de poner fin a la vida hay «factores precipitantes o desencadenantes, pero el suicidio es un fenómeno multicausal», apunta la coordinadora del grupo de trabajo de prevención de suicidio del Colegio de Psicólogos de Balears, Jennifer Prata. Esta experta dice que ayer recibió la llama inesperada de una persona que se preguntaba que «si Forqué se ha quitado la vida, ¿por qué no lo voy a hacer yo?». Patra mantuvo una conversación de dos horas porque su papel era «intentar aplazar esta idea»:«Cuando una persona tiene planificado su propio suicidio lo que se debe intentar es aplazar la idea, no quitarla de la cabeza, porque podría provocar, si no, un efecto rebote. Aquí los medios de comunicación juegan un papel fundamental».

Educación emocional

La educación emocional tiene que aplicarse en los colegios desde cero años. Este es el mensaje que no solo señala la portavoz territorial del Teléfono de la Esperanza, sino la de los expertos. La presidenta de la Associació Amics i Supervivents per Suïcidi a les Illes, Xisca Morell, considera que «el sufrimiento no se quita con una pastilla, sino que se trabaja desde la raíz con la psicología. La atención psicológica debería incluirse tanto en el trabajo como en los colegios». La psicóloga Jennifer Prata también reconoce que «nadie nos dice desde pequeños a cuidarnos a nivel emocional, aquí somos analfabetos».

Esto podría responder a por qué el suicidio sigue siendo todavía un tema tabú y estigmatizado. La media de suicidios consumados en España son once al día. Y hasta 135 personas se pueden ver involucradas en una muerte. Sin embargo, como ciudadanos, es posible detectar las señales de alerta del suicidio, que pueden ser verbales, como el comunicar la intención, o no verbales, como dejar una nota de despedida, hacer un testamento o aislarse por completo. «Es cierto que todavía no tenemos un plan de prevención de suicidio a nivel estatal, pero sí podemos coger el teléfono y llamar a un psicólogo o al 112. Es importante que la personas afectada tenga una red de apoyo», informa Prata.

Xisca Morell recuerda que «aunque siempre que un famoso fallece y todo el mundo quiere ahora hablar, no olvidemos las más de 3.900 suicidios al año. El estigma y el tabú que hay detrás no se va a borrar en un día. Y para diluir esto, hay que acercarse de una manera más natural, compartiendo datos y hablando del tema». El teléfono gratuito y disponible 24 horas del Teléfono de la Esperanza es el 971 46 11 12. También está operativo el 112 para atender casos de crisis.