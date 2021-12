Una campaña del PSIB indigna al PP y provoca malestar entre sus socios de Més en el Govern

Una campaña del PSIB en las redes sociales sobre el pago de las ayudas del Govern a los autónomos y el proceso de vacunación a los menores de 11 años ha indignado al PP, que denuncia la «intencionada» confusión entre el Ejecutivo y el partido. Més, socio de Armengol en el Govern, tampoco se siente cómodo y considera que es una campaña «poco estética», en palabras de su coordinador, Lluís Apesteguia. Desde el PSIB señalan que los ecosoberanistas hacen lo mismo en las redes sociales y ponen como ejemplo un tuit en el que Més se atribuye la aprobación del factor de insularidad.

«El PSIB, situado ya en una nueva dimensión, vacuna a nuestros hijos y da ayudas a los autónomos de Balears. Armengol es la que pone las vacunas y Negueruela expide los cheques. Todo ello en la sede de la calle Miracle», denunció el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa. Varios dirigentes del PP se sumaron a las quejas por esta confusión entre Govern y partido.

La respuesta del PSIB

Fuentes socialistas aseguraron que llevan tiempo hacienda esta campaña y afirmaron que no entienden ni la indignación del PPni el malestar de sus socios. Un representante de Podemos, también en el Govern con PSIB y Més, reconoció que su formación intenta «capitalizar» los logros del Ejecutivo, como han hecho sus socios en el Ejecutivo en Twitter. Añade que no entienden el malestar de Més cuando ellos también lo han hecho en numerosas ocasiones en las redes. Elcoordinador de Més, Lluís Apesteguia afirmó que la campaña era «poco estética» y además ironizó con el hecho de que hay un error con el inicio de la vacunación a los menores de 9 años, que aún no ha comenzado «a no ser que vacunen a los menores de 9 años en Miracle», en referencia a la sede del PSIB.

🔴 Ja es pot demanar cita per vacunar els infants de 9 a 11 anys 👉 https://t.co/pQBFNeQJuj



Demà, 15 de desembre, comença la vacunació d'aquesta franja d'edat.



‼️ Els infants de risc NO han de demanar cita ➡️ Se'ls contactarà des del Servei de Salut.#SomPresentFeimFutur pic.twitter.com/zxnsEnFwF4 — PSIB-PSOE (@psibpsoe) December 14, 2021

Lo que dice el PP

«Desde el PP denunciamos esta campaña de forma clara porque da a entender que son ellos quienes vacunan a los niños o quienes conceden las ayudas a los autónomos», insistió el portavoz de los ‘populares’ en el Parlament balear. Calificó de «vergüenza» que Armengol sea «incapaz» de diferenciar qué es el Govern y qué es el PSIB. El dirigente del PP insistió en uno de los mensajes que más repiten en las últimas semanas. «Pone de manifiesto la soberbia con la que actúa la presidenta y alguno de sus consellers», añadió.

El PP asegura que es imprescindible que el PSIB deje de actuar de esta manera, utilizando las instituciones con intereses partidistas. Por último, Antoni Costa emplazó a los representantes de Podemos y de Més a que se pronuncien contra sus socios por la utilización en beneficio propio de la acción del Govern en un tema tan sensible como la vacunación de los menores de 11 años