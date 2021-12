El Comité de Empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha decidido suspender los paros convocados en el marco de la huelga para el 24 y el 31 de diciembre por la noche, para así posibilitar los desplazamientos en tren, sobre todo de la población más joven. En un comunicado de prensa, los representantes de los trabajadores han expuesto que esta decisión se toma para «poner la responsabilidad y actitud negociadora que otros no tienen», en referencia al Govern balear.

En este sentido, el Comité de Empresa de SFM ha hecho «el enésimo llamamiento» al Ejecutivo autonómico, que ya suma dos semanas «sin mantener contacto alguno» con los trabajadores y «mostrando que poco les importan las reivindicaciones» de empleados y usuarios. De acuerdo con el Comité, la Conselleria de Movilidad y Vivienda no ha tenido «ni un sólo gesto para paliar las consecuencias que tienen en el servicio y en los usuarios las jornadas de paro». «Este Govern no actúa, no dialoga y no le importa el problema crónico del tren de Mallorca. No parecen querer entender que es un asunto de todos, y todos debemos aportar, para empezar ellos, que están llamados a gestionar los fondos y trazar los caminos, con la máxima transparencia», han criticado.

Por otro lado, el Comité también ha censurado la actitud con respecto a los usuarios del tren, dado que «no se informa de las jornadas de paro, no se atiende a sus reclamaciones y enmascara últimamente la información de supresión de servicios por falta de personal». Sobre esta cuestión, el Comité ha recordado que el no haber abordado el incremento de plantilla durante los últimos años, ahora lleva a suprimir trenes por falta de personal y la pérdida de calidad en el servicio. «Este Comité seguirá en lucha por los trabajadores y usuarios del tren y la empresa pública de transporte ferroviario de Mallorca. De seguir el Govern sin aportar un solo gesto por su parte en favor de la negociación, el mensaje que nos envían de cara a próximos meses de huelga es muy claro y poco positivo. Hacemos un llamamiento a lo contrario», han concluido.