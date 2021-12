Los distribuidores de Baleares no secundarán la huelga de transportistas

Los distribuidores de Baleares han negado que vayan a secundar la huelga de transportistas de mercancías convocada para los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Según ha informado este martes el presidente de la Asociación de Distribuidores de Baleares, Bartolomé Servera, en declaraciones a Europa Press, «durante los últimos días ha corrido el rumor de que los distribuidores secundarán la huelga de los transportistas de mercancías pero no es cierto».

«Una cosa es entender y apoyar las reivindicaciones del sector del transporte, que a los distribuidores nos parecen justas, y otra bien distinta secundar una huelga, algo que en ningún caso ocurrirá», ha puntualizado. Servera ha hecho estas declaraciones, ante la aparición de dicho rumor y la «intranquilidad» que ha generado entre algunos clientes, como bares y restaurantes, a los que ha pedido «calma». «Tanto bares como restaurantes y el resto de clientes pueden estar tranquilos porque el rumor que apunta a que los distribuidores de las Islas secundaremos la huelga de los transportistas prevista para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre, no es cierto. Nosotros vamos a trabajar los tres días con total normalidad», ha enfatizado.

Además, ha añadido, «hemos sido previsores en cuanto a stock, y aunque eso no quiere decir que no pueda faltar algún producto, no será nada grave, no habrá desabastecimiento». Finalmente, Servera ha incidido en que «los distribuidores de Baleares no prevén sumarse a esta huelga de transportistas». Y, ha añadido, «tampoco a ninguna otra en el futuro». «Hemos tenido razones para ir a paros previamente y no se ha hecho, la subida de la luz, el gasoil y los alimentos, repercutirán en el cliente pero, en nuestro caso, no opinamos que sean motivos para la huelga», ha sentenciado.