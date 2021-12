La ómicron paraliza toda la campaña de venta de reservas para el verano 2022

La dinámica comercial que impera en estos momentos va a obligar a todos los destinos de la cuenca mediterránea a competir en precio para captar cuota de mercado en los países emisores europeos de junio a octubre. Touroperadores y hoteleros, así como aerolíneas, vaticinan una dura pugna comercial con Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos, en el que Grecia no se quedará atrás. No será hasta la ITB de Berlín, una vez más, cuando se tenga una fotografía aproximada de cómo va a reaccionar el mercado vacacional, pero la incertidumbre actual no beneficia a nadie porque incide directamente en la cuenta de resultados de las empresas. Los hoteleros de Balears confían en que de aquí a marzo todo cambie, pero la evolución de la pandemia con sus variantes está sorprendiendo a gobiernos y a la industria turística.