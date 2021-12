Marta Llabrés, 28 años: «Me gustaría tener un trabajo en el que pueda ayudar a la gente»

«Hace un par de años que me preparo estas pruebas porque es el trabajo que me gustaría conseguir. Me gustaría tener una ocupación en la que pueda ayudar a la gente; esto me llama mucho la atención. Creo que voy bien preparada pero es una carrera de fondo y debes tener mucha constancia para superarla. Creo que cada vez estoy más cerca de conseguirlo».

Xavi Hidalgo, 26 años: «La prueba de flexibilidad no la piden en ningún otro lugar»

«Es la segunda vez que me presento. Me gusta el trabajo y las cuestiones retributivas y de horario están bastante bien. También me seduce la cantidad de días de descanso que hay. Acerca de las pruebas que he hecho, el teórico fue un poco difícil pero no restaban las preguntas. Sobre las físicas, aquí hay una prueba de flexibilidad que no la piden en otro lugar».

Pau Gualda, 24 años: «Me arrepiento un poco de no haber iniciado el proceso antes»

«Presentarme a las oposiciones de bomberos es algo que siempre he tenido en mente pero que hasta que no he tenido 23 años no he empezado. Me arrepiento un poco de no haber iniciado el proceso de selección antes. Ahora que he acabado la carrera que he estado cursando (Psicología) siento que me llama más este mundillo.

Fran Teruel, 21 años: «Algunos valencianos venimos a intentarlo; hay que probar»

«Un grupo de valencianos hemos venido a presentarnos a ver si hay suerte. Visto como está la cosa, toca probar. Seremos unas cincuenta personas. Desde pequeño tuve este sueño. Un día pensé que no quería tener el típico trabajo de ocho horas; quiero algo que me apasione, desde entonces lo he tenido metido en la cabeza y estoy al 100 % con la oposición.