La Conselleria de Salut ha realizado este sábado un llamamiento urgente para que las personas de 60 a 69 años de Baleares se vacunen ya de la COVID-19 con la tercera dosis. Es «importantísimo», de manera especial en un momento en que la sexta ola de la pandemia es una realidad en Baleares y ante el previsible aumento de la variante ómicron, que es muy contagiosa. Salud ha publicado este sábado unas declaraciones de la directora general de Asistencia Sanitaria, Eugenia Carandell, en las que pide al grupo de población de 60 a 69 años que se inoculen con la tercera dosis y, para ello, que se inscriban en BITCita, cuya dirección electrónica es https://citavacunacovid.ibsalut.es.

Carandell ha insistido en que deben recibir la tercera dosis, a pesar de que hayan pasado la enfermedad y a pesar de que la segunda dosis la hayan recibido tan solo hace tres meses. La directora general ha comentado que solo el 25 % de este grupo de ciudadanos ha recibido la tercera dosis, frente al 80 % de los mayores de 70 años. Según la pauta prevista, las personas de entre 60 y 69 años recibirán una tercera dosis de AstraZeneca, cuya eficacia vacunal es un poco menor para la protección frente a ómicron, una variante que es muy contagiosa y cuya incidencia en Baleares puede ser «extraordinaria». Carandell ha subrayado que cada día hay 4.500 citas de vacunación en los hospitales de Baleares que están libres, por lo que ha animado a este sector de la población a que reserven con carácter inmediato una cita para recibir la tercera inyección.

Los estudios científicos, ha subrayado, demuestran que los resultados de recibir la tercera dosis frente a la COVID son «fabulosos», con una reducción de la mortalidad del 90 % frente a los no inoculados con la tercera inyección y con una reducción muy alta de las infecciones. Por ahora, en Baleares se han administrado 65.000 terceras dosis, lo que supone el 51 % de la población diana. Según Carandell, se está comprobando que los mayores de 70 años con la tercera dosis no se infectan y, si se contagian, no hay "demasiados" ingresos de enfermos.