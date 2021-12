El tiempo en Mallorca para el segundo fin de semana del mes de diciembre se presenta variable, pero irá mejorando a medida que vayan pasando los días. El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas, Miquel Gili, ha informado que este viernes puede haber precipitaciones ocasionales y débiles durante la madrugada. A lo largo del día los cielos estarán nubosos, pero no se esperan lluvias; aunque por la noche puede llover en el norte de la Isla. Las temperaturas máximas serán de 16º-18º; lo normal en esta época son 16º.

El protagonista del día será el viento, motivo por el que se ha activado la alerta amarilla en toda Mallorca, salvo en el interior, que será naranja. Gili ha precisado que se pueden alcanzar rachas de viento de 70-90 km/h, que en las cumbres y cabos pueden llegar a ser de 110 km/h. También se han activado avisos por mala mar, ya que las olas pueden alcanzar los 3-4 metros de altura. Estas alertas se mantendrán en vigor durante toda la jornada.

Divendres serà probablement el dia de més vent de tot aquest episodi🌬️🍃⚠️

Ratxes que a interior i N de Mallorca superaran probablement els 90 km/h i a la resta els 70-80 km/h, 120 km/h als cims i caps. 🟠AVÍS TARONJA per vent🌬️

El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha avanzado que este sábado ya habrá pasado el frente asociado a la borrasca Barra y comenzará a dominar el anticiclón. No obstante, de madrugada aún pueden producirse algunos chubascos. Durante el día, los cielos estarán poco nubosos y el viento irá disminuyendo; no se han activado alertas, aunque las rachas de viento pueden alcanzar los 60-70 km/h. El aviso costera se mantendrá hasta media mañana. Las temperaturas máximas bajarán y no se prevé que se superen los 14º-16º; las mínimas oscilarán entre los 5º y los 10º; lo habitual son 8º.

El domingo se esperan cielos poco nubosos. Gili ha señalado que las temperaturas mínimas bajarán, especialmente en el interior y la Serra, donde no se superarán los 1º-2º; en el conjunto de la Isla oscilarán entre los 1º y 7º. Las máximas se mantendrán en torno a los 17º-18º. La semana comenzará marcada por la influencia del anticiclón; las noches serán frías y las mínimas se moverán entre los 5º y los 10º; las máximas serán de 15º-16º.