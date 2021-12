El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Toni Costa, se ha preguntado este lunes si la presidenta del Govern, Francina Armengol, comparte las «graves acusaciones» de sus socios a la Constitución, en relación al manifiesto firmado por MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca junto a ERC, CUP o Bildu en el 43 aniversario de la Carta Magna. «Decir que la Constitución es un instrumento para violentar derechos es una acusación muy grave que quienes defendemos la Constitución como nuestra mejor garantía de convivencia y libertad no podemos aceptar», ha alertado el 'popular'.

«Si Armengol no lo comparte debe pronunciarse, ¿está con la radicalidad o con el constitucionalismo?», ha preguntado. Costa ha defendido que «contrariamente a estas graves acusaciones vertidas desde la radicalidad, la Constitución es el marco que garantiza los derechos y libertades, la igualdad entre todos los ciudadanos, la separación de poderes y el desarrollo de nuestro estado autonómico, así como la protección de las lenguas cooficiales y de sus modalidades». «Desde el Partido Popular lo tenemos claro: nos gusta la Constitución, y, a diferencia de otros partidos, nos gusta entera», ha sostenido el portavoz de los 'populares' en el Parlament. Por otro lado, Costa ha lamentado que Armengol «haya vuelto a confundir hoy un acto institucional con un acto de partido», en relación al discurso pronunciado por la presidenta en la celebración de la Constitución en el Palacio de la Almudaina, «en el que ha faltado una mayor defensa de la Constitución frente a estos ataques y han sobrado consignas de partido. El congreso del PSIB fue la semana pasada», ha ironizado.