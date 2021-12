United Airlines traerá en sus vuelos a cruceristas norteamericanos al puerto de Palma

United Airlines traerá en sus vuelos de conexión desde Nueva York-Newark a Palma turistas norteamericanos cruceristas para que en el puerto de Palma puedan subir a bordo de buques de Royal Caribbean y realizar cruceros por el Mediterráneo. Este proyecto ya se ha hablado con la aerolínea y hay máximo interés por parte de la Fundació Mallorca Turisme. La estrategia de la compañía norteamericana pasa por aprovechar que en el puerto de Palma hacen escala los cruceros de la naviera americana Royal Caribbean, entre ellos el 'Harmony of the Seas'. El próximo año está previsto que la naviera opere con Mallorca con el buque 'Wonder of the Seas', que tiene como puerto de salida Barcelona y que hace escala en Palma, para proseguir por los diferentes puertos en la cuenca mediterránea que visita.

No es la primera vez que llegarán al puerto turistas norteamericanos, porque en ocasiones aprovechan los vuelos de conexión con Barcelona para iniciar desde la capital catalana sus vacaciones. Se trata de un tipo de turismo de alto poder adquisitivo y que le gusta conocer las costumbres de los destinos que visita. La agente consular de Estados Unidos, Kimberly Marshall, que ha participado en las videoconferencias organizadas por la Fundació Mallorca Turisme, señala: «Todo lo que sea acercar turismo norteamericano a Mallorca es positivo a nivel de imagen turística de la Isla y, también, desde el punto de vista económico. Estamos muy encima en el proyecto de United Airlines por el interés estratégico que tiene». Kimberly Marshall, agente consular de EEUU. La presidenta de la Comisión de Consignatarios de la patronal náutica balear APEAM, Beatriz Orejudo, se muestra optimista porque este proyecto salga adelante: «Es absolutamente factible la operativa desde el puerto de Palma y beneficiará a todos los sectores productivos. Además, es una forma más de volver a captar el turismo norteamericano». La Autoritat Portuària de Balears sigue con el plan marcado por las navieras de cara a la programación prevista para 2022, ya que las navieras tienen cerrado ya sus circuitos por el Mediterráneo. Beatriz Orejudo, al respecto, puntualiza: «Hay unos cinco o seis días en los que van a coincidir cinco cruceros, así como tres y cuatro cruceros a lo largo de todo el año». Beatriz Orejudo, presidenta de la Comisión de Consignatarios de la patronal náutica balear APEAM. Consell Noticias relacionadas United Airlines quiere captar turistas canadienses en su ‘hub’ de Newark El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme, se limita a decir: «La compañía aérea norteamericana está entusiasmada por la coordinación que se ha montado con este proyecto y por la respuesta del sector turístico y de las administraciones».

En la reunión mantenida el pasado día 2 de este mes de diciembre por videconferencia con directivos de United Airlines participaron también representantes de la Aetib y la Fundació 365 del Ajuntament. La sorpresa de todas las partes fue general, porque no solo se habló de la nueva ruta sino de complementarla con otros segmentos turísticos para hacerla más rentable. United Airlines, asimismo, mostró especial interés en conocer la receptividad que ha tenido en Balears este proyecto y valoró positivamente la proactividad de la patronal de las agencias de viajes de Balears, Aviba, por haber ya programado paquetes turísticos de una semana en Nueva York. El buque de Royal Caribbean, 'Wonder of the Seas' El conseller insular de Turisme, Andreu Serra, y la presidenta del Consell, Catalina Serra, están analizando la evolución de esta ruta aérea y la apertura de un nuevo mercado emisor de gran calidad hacia Mallorca. La predisposición es absoluta por parte del Consell para consolidar la ruta, de ahí que quiere cerrar a la mayor brevedad posible los acuerdos de comarketing con United Airlines, Turespaña, touroperadores y agencias norteamericanas.