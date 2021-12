Baleares considerará víctimas de violencia machista a mujeres que no hayan denunciado

El Govern balear pondrá en marcha la acreditación cómo víctima de violencia machista para mujeres que no hayan denunciado, permitiendo que puedan acceder a recursos como casas de acogida, vivienda pública o el programa SOIB Dona, entre otros. Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, en la jornada «Coordinación Interinstitucional de entidades locales contra la violencia hacia las mujeres», organizada por el IbDona con motivo del 25-N (Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres). Se trata de un encuentro, dirigido a profesionales vinculados con la prevención, la detección y la intervención en las violencias machistas. Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, Garrido ha anunciado la acreditación como víctimas para mujeres tanto si han denunciado como si no, una medida consensuada con todos los Consells.

En concreto, cualquier mujer con indicios de que sufre violencia machista no necesitará la denuncia para que se pueda valorar que es víctima. «Es un paso adelante histórico en nuestra comunidad autónoma, con el que facilitamos una salida a las víctimas, eliminamos barreras burocráticas y les acercamos una salida a su infierno sin necesidad de que deban poner una denuncia», ha declarado la consellera Garrido. En la jornada también se profundizado en el sistema VIOGEN, que sirve para conocer cómo se puede evaluar el riesgo de nuevas agresiones a víctimas de violencia de género, tanto si denuncian como si no lo hacen. «Lo que importa es que no haya reiteración en las agresiones ni asesinatos una vez la mujer haya pedido información o auxilio a las administraciones públicas», ha destacado Garrido. Durante la jornada la consellera ha apelado a la coordinación interinstitucional como «herramienta fundamental para combatir las violencias machistas»: «Todas las partes son imprescindibles», ha incidido.

En esta línea, Garrido ha defendido que la Administración pública es «la esperanza de tantas mujeres que todavía sufren violencia machista y sexual» porque a las instituciones corresponde «profundizar en la coeducación y la formación para que las nuevas generaciones estén formadas en igualdad», ser «la puerta de entrada al sistema para que puedan denunciar, ser atendidas y encontrar una salida a su situación», y ayudarles «a reconstruir su proyecto de vida en igualdad y sin miedo». Como muestra de la coordinación interinstitucional Garrido ha recordado que en estos momentos 30 municipios cuentan con mesas de prevención e intervención contra la violencia machista. A la jornada también han asistido la directora del IbDona, Maria Duran, el presidente de la Federación de Entidades Locales (Felib), Antoni Salas, y representantes de los Consells, la Delegación del Gobierno y algunos ayuntamientos.