Fallece el expolítico, experiodista y ecologista Carlos Zayas

El expolítico, experiodista y activista ecologista Carlos Zayas falleció este lunes a los 88 años de edad. Residente en Biniaraix y muy conocido en el municipio de Sóller. Zayas, licenciado en Derecho, fue uno de los fundadores de la revista Cambio 16 y del diario El Mundo, y colaboró en Cuadernos para el Diálogo y España Económica. Durante la dictadura franquista fue un abierto opositor al régimen, lo que le llevó a estar preso en 1958 y 1963. Miembro del PSOE en las primeras elecciones democráticas en 1977, fue elegido diputado al Congreso por la circunscripción de Teruel. En 2009 manifestó su apoyo al partido Unión Progreso y Democracia (UpyD).

En los últimos años no militó en ningún partido político, pero hace dos décadas fundó Amics de la Terra Mallorca, una asociación ecologista de ámbito insular integrada en Amigos de la Tierra España y en Amigos de la Tierra Internacional (Friends of the Earth International), una de las más importantes federaciones conservacionistas del mundo.

Precisamente, Amics de la Terra ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Zayas, al que calificó como ecologista incansable y miembro histórico de Amigos de la Tierra España, además de fundador de Amics de la Terra Mallorca.

Amics de la Terra ha destacado de Zayas su dedicación a la defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha ecologista: «A lo largo de toda su vida demostró el amor que sentía por la naturaleza, la montaña, los árboles y, sobre todo, la Serra de Tramuntana, un sentimiento que surgió durante el periodo de su infancia en el que vivió en Mallorca.

El pasado julio, publicó sus memorias y fue también cuando Amics de la Terra le rindió un homenaje por su activismo y su contribución a la lucha frente al cambio climático.

En los últimos 20 años, Zayas llevó o a cabo la reforestación privada más grande de Balears, de unas 70 hectáreas y más de 60.000 árboles, en la finca familiar de Son Torrella.

Además, entre otros episodios de su activismo ambiental, denunció construcciones ilegales y protestó contra nuevas carreteras y polígonos industriales. En su labor periodística, escribió columnas de opinión en medios locales e internacionales, principalmente sobre la lucha ecologista y la necesidad de políticas para proteger el medio ambiente.

Mariano Reaño, presidente de Amics de la Terra Mallorca, dijo de él en su homenaje: «Carlos es un inmejorable ejemplo de cómo el activismo puede cambiar el mundo, empezando por el pedazo de tierra que se tiene más cercano y poniendo en marcha iniciativas del local al global».

Carlos Zayas fue pareja de la cantante Massiel, con quien tenía un hijo, Aitor Carlos, nacido en 1977.