El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, reprochó este lunes a la Federación Hotelera la presentación de alegaciones a los Presupuestos para suprimir la ecotasa y les recordó las ayudas de 855 millones de euros que han recibido los empresarios para compensar las pérdidas originadas por la COVID. «Deberían ser más prudentes y responsables», señaló el conseller.

«El dinero de la ecotasa se ha destinado este año a gasto COVID, como por ejemplo los hoteles puente, el control de accesos a los aeropuertos o medidas de ayuda a la apertura turística, todo ello reclamado y pactado con el sector», dijo. «Hay que hacer más ponderación y moderación», insistió el conseller.

Negueruela aseguró que el Govern seguirá adelante con la propuesta de que el dinero de la ecotasa vaya a gasto COVID «pero también a paliar sus efectos económicos». «La Federación debería poner en valor que somos el primer destino de España a nivel internacional porque los turistas han venido aquí sin pensar en lo que tienen que pagar sino en la seguridad de destino. Nuestro valor es la seguridad y destinar recursos a seguridad es el mejor valor en materia turística», dijo.

Patronal

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, reiteró ayer que el Impuesto de Turismo Sostenible «mengua la competitividad del destino, más aún en una situación de pandemia». Aguiló añadió que mantener este impuesto perjudica, «por lo se tiene que eliminar o, en su defecto, que se pueda hacer lo que se hizo el año anterior, de adaptarlo y adecuar los módulos para las empresas que tributan en el régimen de estimación objetiva».

La patronal entiende que durante 2022 no concurren las mismas circunstancias sanitarias que en 2020 y 2021, de ahí que dedicar toda la recaudación, unos 140 millones, a propuestas COVID, no tiene sentido. «Sí se puede asignar parte de la recaudación, pero no toda. Esto lo decimos porque el próximo año llegarán fondos Next Generation de Bruselas para paliar los efectos de la pandemia en la economía balear, lo cual hace innecesario el desvío de los fondos de la ecotasa», puntualizó

Abogó Aguiló por una estimación de módulos y que se pueda hacer lo que se hizo en 2020, «de adaptarlo y adecuar los módulos para las empresas que tributan en el régimen de estimación objetiva». Al mismo tiempo, la FEHM pide que «se reúna la comisión de seguimiento del impuesto ya y no en 2023, como estaba previsto, lo cual garantiza que el Govern haga uso libre de los fondos sin explicaciones», afirmó Aguiló.