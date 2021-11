Reconocer los valores de personas y entidades de distintos ámbitos cuya labor impacta de forma positiva en la sociedad balear es la esencia de los Premis Siurells de Plata que concede Ultima Hora. Impulsados en 1974 por el fundador del Grup Serra, Pere A. Serra, desde hace tres años estos galardones inciden en los valores medioambientales, culturales, sociales, científicos y deportivos. Se conceden también otros dos Siurells, el de Actualitat y el de Honor Pere A. Serra, que reconocen la especial relevancia de alguna persona, entidad o colectivo de las Islas.

El jurado, reunido la semana pasada, analizó la trayectoria y los éxitos de todos los candidatos de este año. Tras destacar el esfuerzo de cada uno de ellos, y especialmente, su impacto en la sociedad, votaron para decidir los premiados de la presente edición. Las candidaturas ganadoras de este año y elegidas por el jurado son Miquel Àngel Sancho en la categoría de Valors Culturals; Mavi Garcia, en la de Valors Esportius; el Parc Nacional de Cabrera como Iniciativa Medioambiental; Sanifit, en la Iniciativa Científica; y Bartomeu Suau, en la Iniciativa Social i Ètica.

El Siurell de Actualitat, que decide la redacción de Ultima Hora, es este año para la Campanya de vacunació COVID, que recogerá la coordinadora de la campaña del IB-Salut, Eugenia Carandell. Se trata de un premio para poner en valor la labor desarrollada por todo el equipo coordinado por Carandell en el plan de vacunación contra el coronavirus a la población balear a lo largo de este año. Por último, el Siurell d’Honor, que elige la empresa y la familia Serra, es para el presidente y fundador del grupo Iberostar, Miquel Fluxá.

El jurado está formado por la presidenta Quirónsalud Baleares, Rosa María Regi; el director general de Adalmo; Joan Alba; la presidenta de Son Termes, Carmen Dameto; el director general de Tirme, Rafael Guinea; la vicepresidenta ejecutiva y CEO de Iberostar, Sabina Fluxá; el director de Endesa en Balears, Martí Ribas; el director comercial de Red de CaixaBank, Antoni Serra; y el director de Relaciones Externas de El Corte Inglés en las Islas, Antonio Sánchez. Por parte del Grup Serra, lo integran la presidenta, Carmen Serra; la directora de medios audiovisuales y consejera, Paula Serra; y el consejero delegado, Pere Rullán.

El jurado. Detrás y de izquierda a derecha: Pere Rullán, Martí Ribas, Rafael Guinea, Antonio Sánchez, Joan Alba y Antoni Serra. Delante, y de izquierda a derecha: Rosa Maria Regi, Carmen Serra, Paula Serra, Carmen Dameto y la secretaria del jurado, Margalida Pons, tras la reunión para elegir los premiados con los Siurells de Plata. Sabina Fluxá votó de forma telemática. Foto: Jaume Morey

La entrega de los Siurells se llevará a cabo el próximo jueves 2 de diciembre en el transcurso de una gala que se celebrará en Son Termes. El acto comenzará a partir de las 19:00 horas y contará con la asistencia de una amplia representación de la sociedad.

Con la celebración de esta gala, el Grup Serra quiere brindar un reconocimiento público a las personas y entidades premiadas. En la edición del año pasado, el Siurell d’Honor fue para el colectivo sanitario, por su esfuerzo y sacrificios durante la pandemia. También se reconoció la labor de Save the Med, el doctor Javier Cortés, el cirujano Antonio de Lacy y el músico Joan Company. Todos se suman a la larga lista de premiados con los Siurells.

Valors culturals

Miquel Àngel Sancho y su incansable labor a favor del patrimonio musical

Detrás de muchos de los grandes éxitos discográficos en catalán y con sello mallorquín está el nombre de Miquel Àngel Sancho, promotor musical, activista y dinamizador cultural. La historia de la música de las últimas cuatro décadas en Balears no se entendería sin su papel determinante y la incansable labor que realiza a favor del patrimonio musical, tanto en la promoción de nuevos artistas como en la recuperación de los clásicos. No en vano, es propietario de Blau Produccions, el Espai Xocolat de Palma y de la recientemente estrenada plataforma Blau Streaming. Desde 1980, Sancho no ha faltado a su cita con los melómanos más exigentes en su tienda de discos, Xocolat, un emblema, y ha sabido hacer frente a cambios y crisis que ha sufrido el sector, desde la piratería al streaming, desde aquel año 80, hace más de 40 años. Poco después, en 1982, puso en marcha la discográfica Blau Produccions, con 600 referencias a sus espaldas y hogar de Maria del Mar Bonet, Joan Bibiloni o Tomeu Penya, por citar a algunos. Numerosos artistas que ahora, gracias a Sancho, cuentan también con el escenario online Blau Streaming.

Valors esportius

Mavi Garcia, la principal referencia del ciclismo femenino español

Pese a llegar tarde al pelotón profesional, Mavi Garcia Cañellas (Marratxí, 1984) supo sacar partido de la potente base física y los años de práctica deportiva que llevaba a sus espaldas para, paso a paso, ir madurando hasta ser, a día de hoy, la gran referencia del ciclismo en carretera nacional. Campeona de España de ruta y contrarreloj, doblando incluso en 2020 y 2021 y la primera olímpica balear en la prueba en línea en Tokio, su ataque en la última vuelta del todavía reciente Mundial de Flandes quedará como uno de los grandes momentos del deporte del pedal en un ejercicio que ha servido para consolidar aún más a Mavi entre las mejores corredoras del planeta. Pero antes de reinar sobre la bicicleta, la polivalente deportista (se inició en patinaje o gimnasia de niña) ya fue medallista en los Mundiales de duatlón. Una excelente base para dar el salto al ciclismo de élite, en el que acumulan dos Top 10 seguidos en el Giro, es una fija en el podio del Tour de l’Ardeche y cerró este curso ganando el Giro de Emilia. El de Mavi es el ejemplo de que nunca es tarde.

Iniciativa medioambiental

Cabrera, 30 años como parque nacional y referencia científica

El Parc Nacional de Cabrera está constituido por Cabrera Gran, la Illa dels Conills y una quincena de islotes pequeños, más las aguas de su entorno. A pesar de su pequeño tamaño, muchos pueblos y civilizaciones han recalado en estas costas: fenicios, cartagineses, romanos y bizantinos buscaron aquí refugio, alimentos y agua. Durante el siglo XIX, se intentan algunos cambios productivos que culminan a finales de siglo con un proyecto de repoblación que fracasa. En 1890, Cabrera pasa a ser propiedad de la familia Feliu, que construye Can Feliu y Es Celler, impulsando el cultivo de la vid e intentando repoblar la isla. El proyecto se denominó Villacristina. En 1916, Cabrera es expropiada por intereses de la defensa nacional, A principios de 1988, el Parlament tomó la decisión de iniciar el proceso de declaración de Cabrera como Parc Nacional Marítimoterrestre, que culminó en marzo de 1991. Treinta años después de esta declaración, el parque se ha visto notablemente ampliado en su ámbito marino y ha propiciado numerosos estudios científicos.

Iniciativa científica

Sanifit, ejemplo de investigación reconocida a nivel internacional

Sanifit es una compañía biofarmacéutica dedicada a los tratamientos de enfermedades relacionadas con la calcificación. La empresa, con Joan Perelló como consejero delegado y cofundada junto con Bernat Isern, inició sus actividades en 2007 como spin-off de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y tiene oficinas en España y Estados Unidos. El producto principal de Sanifit es el SNF472, una molécula que es un potente inhibidor de las calcificaciones cardiovasculares. El SNF472, con patente de la UIB, se encuentra en fase clínica para el tratamiento de la calcifilaxis y para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica en pacientes de diálisis. La molécula basa su acción inhibidora de la calcificación en el fitato, un compuesto que está presente de manera natural en muchos alimentos, principalmente las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. Sanifit ha sido noticia recintemente por su venta a la compañía farmacéutica suiza Vifor Pharma por 205 millones de euros y la participación en futuros beneficios en lo que es, de momento, la mayor operación empresarial registrada en el sector de la biotecnología española.

Iniciativa social y ètica

Tomeu Suau, sacerdote y activista reconocido por su lucha por la igualdad

Tomeu Suau (Palma, 1944) es un sacerdote católico y activista social mallorquín con una vida marcada por la lucha por la igualdad y la solidaridad. Ha destacado por su actividad socioeducativa en el barrio de Sa Indioteria, en Palma, y por su ayuda a la infancia. Es fundador y principal impulsor de entidades como centros de acción social, la Granja escola o la Associació Segle XXI, así como otras ligadas a la parroquia San Alonso Rodríguez. Uno de los aspectos que más han sido motivo de reconocimiento de Tomeu Suau fue la cohesión del barrio de Sa Indioteria a principios de los años 80, cuando puso en marcha el Club d’Esplai Jovent con más de 200 niños de la barriada. Con el paso de los años fue generando otras iniciativas de carácter social que siguieron transformando este barrio con una importante red social. En el año 2000 obtuvo el Premio Ramon Llull en reconocimiento a esta labor en dicha barriada. Además, le otorgaron en el mismo año el Premio Carlo Corsini a la Solidaridad y en 2003 la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Actualitat

La proeza de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Balears

Las primeras vacunas contra la COVID-19 se pusieron el 27 de diciembre de 2020. Once meses después, más del 83 % de la población mayor de 12 años de las Islas lleva la pauta completa. Se han administrado hasta cuatro viales diferentes y se han instalado centros de vacunación masiva que funcionaban los siete días de la semana. La doctora Eugenia Carandell (Suiza, 1960) ha estado y está al frente de uno de los operativos sanitarios jamás desplegados con el único objetivo de proteger a la población contra un virus que irrumpió hace escasos dos años. Carandell, directora asistencial del IB-Salut, es la coordinadora de la campaña de vacunación, que aún sigue en marcha con el reto de la inminente vacunación infantil. Además, ha sido galardonada con el Premio a la Administración sanitaria 2021, que organiza Redacción Médica, por su reorganización de las estructuras sanitarias y la creación de equipos multidisciplinares poniendo especial foco en la Atención Primaria y reivindicando el papel del internista dentro de los hospitales, durante la crisis de la COVID.

Honor Pere Serra

Miguel Fluxá, por ser un empresario visionario y apostar por la sostenibilidad

El presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá (Inca, 1938), siempre se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria empresarial por ser un visionario de la industria turística y hotelera, al mismo tiempo de apostar por la inernacionalización, innovación, digitalización y la sostenibilidad. Proviene de una familia dedicada a la industria del zapato, pero Miguel Fluxá siempre enfocó su actividad profesional al turismo. El grupo Iberostar se ha convertido en una multinacional del turismo vacacional. Iberostar Hotels & Resorts, cuenta con más de 114 hoteles en 18 países de tres continentes: Europa, América y África. Obtuvo la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Balears en 2014. Es uno de los pioneros del turismo español y se ha convertido en un referente mundial por su trayectoria personal y por ser un embajador de Balears a nivel internacional. Fiel a sus raíces, Miguel Fluxá es un mallorquín de pro y mantiene la sede de todas sus empresas turísticas en Mallorca, generando miles de puestos de trabajo en la Isla y en los destinos en los que opera.